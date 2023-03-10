«Локомотив» выиграет в Грозном, «Спартак» победит «Факел». Прогнозы на 19-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Сочи — «Оренбург»

Сергей Балахнин — 2:1. «Оренбург» на выезде выступает очень плохо. Всего лишь один раз он не уступил на чужом поле. «Сочи» же удачно сыграл с ЦСКА, команда на подъеме.

Александр Шпрыгин — 2:0. Победа «Сочи». При Бердыеве пришли присущие ему организация игры и умение реализовывать свои моменты.

«Торпедо — Урал»

Сергей Балахнин — 1:1. «Торпедо» некуда отступать. Для него каждая игра — это финал за сохранение прописки в РПЛ. Уральцы выглядят цельной командой. Они хорошо подготовились к весенней части сезона, у них есть мотивация.

Александр Шпрыгин — 0:0. «Урал» сейчас на подъеме, но «Торпедо» усилилось за зимний перерыв, и ему очень нужны очки.

«Спартак» — «Факел»

Сергей Балахнин — 2:0. Отдаю предпочтение «Спартаку», хотя последние игры показывают, что ему тяжело играть со всеми. Но красно-белые по всем показателям лучше «Факела». Еще и домашний матч.

Александр Шпрыгин — 3:1. Победа москвичей на классе. Очки дома терять нельзя, если думать о медалях.

«Ахмат» — «Локомотив»

Сергей Балахнин — 1:1. Обе команды выглядят прилично. «Ахмат» обыграл дома «Оренбург», в каждом матче много борется, особенно с топ-командами.

Александр Шпрыгин — 1:2. При новом руководстве «Локомотив» должен выйти из зоны вылета. Победа в Ростове-на-Дону тому подтверждение. Прогноз — минимальная победа гостей.

«Краснодар» — «Динамо»

Сергей Балахнин — 2:1. Команды неудачно стартовали. Много вопросов не к результату, а к игре. Поставлю на «Краснодар», он может играть лучше, и от него этого стоит ждать в субботу.

Александр Шпрыгин — 3:2. Очень хочу ошибиться в прогнозе на исход матча любимой команды. Ожидается результативная игра. «Динамо» сейчас, к сожалению, в явном игровом кризисе. Победят хозяева.

«Зенит» — «Химки»

Сергей Балахнин — 3:0. Нет сомнений, что «Зенит» победит и продолжит свое шествие к чемпионству. Тут все понятно. «Химки» сыграли вничью в прошлом туре, но были слабее «Факела».

Александр Шпрыгин — 3:0. Победа хозяев с перевесом в два мяча и более. Команды разного уровня и с разными задачами.

ЦСКА — «Крылья Советов»

Сергей Балахнин — 2:1. Нельзя ЦСКА два раза подряд оступаться, иначе можно выпасть из борьбы за высокие места. Нравятся «Крылья», нравятся их состав и стиль игры. Они хорошо подготовлены, но поставлю на ЦСКА.

Александр Шпрыгин — 1:1. Ничья. «Крылья» — хорошо организованная команда, ЦСКА пока в поисках игры и оптимального состава.

«Ростов» — «Пари НН»

Сергей Балахнин — 2:1. «Ростов» не убедил в игре с «Локомотивом». «Нижний Новгород» тоже не сильная команда. Поставлю на хозяев, но если они не выиграют, то будет совсем все печально.

Александр Шпрыгин — 1:0. После домашней неудачи с «Локомотивом» «Ростов» возьмет реванш дома.