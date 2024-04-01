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1 апреля, 16:45

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Глушенков, Бителло и Заболотный отрываются от конкурентов

Представлен рейтинг лучших игроков РПЛ после 22-го тура
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Бителло, Максим Глушенков, Антон Заболотный.
Фото «СЭ»
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Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом. По итогам 22-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,45 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Нападающий «Зенита» провел невзрачный матч против «Крыльев Советов», став одним из худших игроков в атаке команды Сергея Семака. Но прошлые заслуги позволяют Матео спокойно чувствовать себя на первом месте рейтинга. Пока.

2 (2). Вендел («Зенит») — 6,37

Вендел не отметился результативными действиями в Самаре, но был одним из лидеров полузащиты. Еще одно достойное выступление бразильца.

Артур и&nbsp;Вячеслав Караваев. «Зенит» еще будет терять очки. Но способен ли «Краснодар» этим воспользоваться?

3 (3). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,35

Несмотря на слабый результат «Краснодара» в матче с «Локомотивом» (1:1), Сперцяну обвинять себя особо не в чем. Он стал однозначно лучшим игроком «быков» — именно после его подачи Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота.

4 (-). Бителло («Динамо») — 6,29

«Динамо» крупно уступило «Ростову» (1:4), но Бителло выгодно выделялся на фоне партнеров. Благодаря стабильно высокому уровню выступлений бразилец дебютирует в рейтинге «СЭ» на высокой позиции.

5 (4). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28

Был активен в матче с «Локомотивом», но не более. Потерял одну позицию в рейтинге по итогам тура.

6 (5). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,27

Аргентинец все еще отсутствует в составе «Крыльев» — против «Зенита» он тоже не сыграл.

7 (9). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,24

Стал одним из главных героев «Локо» в матче с «Краснодаром» — сравнял счет на 81-й минуте и поднялся на две позиции в рейтинге.

Вильмар Барриос и&nbsp;его &laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;смогли добыть победу к&nbsp;Самаре. Правильная лихорадка. Никто из шести лидеров РПЛ не смог победить в последнем туре. Колонка Казакова

8 (11). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,22

Забил второй гол армейцев в ворота «Сочи», чем в итоге спас ничью для команды Федотова.

9 (6). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21

Хорошо провел матч против «Крыльев Советов», но победить питерцам не удалось.

10 (10). Квинси Промес («Спартак») — 6,18

Нападающий красно-белых по очевидным причинам не играл против «Урала», но из топ-10 пока не выпал.

Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
Бителло
Максим Глушенков
7
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