Рейтинг лучших игроков РПЛ: Глушенков, Бителло и Заболотный отрываются от конкурентов

Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом. По итогам 22-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,45 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Нападающий «Зенита» провел невзрачный матч против «Крыльев Советов», став одним из худших игроков в атаке команды Сергея Семака. Но прошлые заслуги позволяют Матео спокойно чувствовать себя на первом месте рейтинга. Пока.

2 (2). Вендел («Зенит») — 6,37

Вендел не отметился результативными действиями в Самаре, но был одним из лидеров полузащиты. Еще одно достойное выступление бразильца.

3 (3). Эдуард Сперцян (« Краснодар» ) — 6,35

Несмотря на слабый результат «Краснодара» в матче с «Локомотивом» (1:1), Сперцяну обвинять себя особо не в чем. Он стал однозначно лучшим игроком «быков» — именно после его подачи Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота.

4 (-). Бителло (« Динамо» ) — 6,29

«Динамо» крупно уступило «Ростову» (1:4), но Бителло выгодно выделялся на фоне партнеров. Благодаря стабильно высокому уровню выступлений бразилец дебютирует в рейтинге «СЭ» на высокой позиции.

5 (4). Джон Кордоба («Краснодар » ) — 6,28

Был активен в матче с «Локомотивом», но не более. Потерял одну позицию в рейтинге по итогам тура.

6 (5). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,27

Аргентинец все еще отсутствует в составе «Крыльев» — против «Зенита» он тоже не сыграл.

7 (9). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,24

Стал одним из главных героев «Локо» в матче с «Краснодаром» — сравнял счет на 81-й минуте и поднялся на две позиции в рейтинге.

8 (11). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,22

Забил второй гол армейцев в ворота «Сочи», чем в итоге спас ничью для команды Федотова.

9 (6). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21

Хорошо провел матч против «Крыльев Советов», но победить питерцам не удалось.

10 (10). Квинси Промес («Спартак») — 6,18