«Мы не жалуемся на поле, календарь, судей. А просто отвечаем за свои слова». Асхабадзе — о ничьей с «Зенитом»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе — о ничьей с «Зенитом» (1:1).

— Эта ничья сродни победе?

— Это ничья сродни ничьей.

— Результат закономерен?

— Результат отражает характер и сущность футбольного клуба «Факел». Всех болельщиков региона. Наша команда готова биться с любым соперником, вне зависимости от возможностей каждого из клубов. А они разнятся в десятки и даже сотни раз.

— Ключевой момент этого матча?

— Ключевой момент — это футбольный клуб «Факел».

— Команда опять забила с углового. Футбольная общественность в недоумении: как вы это делаете?

— А какое тут недоумение? Слава богу, команда и тренерский штаб во главе с Пятибратовым отрабатывают «стандарты». И это дает свои плоды. Ведь по статистике в мировом футболе 50 или чуть более процентов мячей забиваются именно со «стандартов». Учитывая наши возможности (подбор игроков и так далее), мы делаем определенную ставку и на угловые. Это не значит, что «Факел» рассчитывает только на эти моменты, но уделяем им самое пристальное внимание. Это говорит о качественной работе тренерского штаба.

— На Cергея Божина было больно смотреть. Он с ссадиной на лице бился до последних секунд. Именно его Андрей Аршавин назвал лучшим игроком матча. Согласны с таким выбором?

— Лично я считаю, что сегодня все наши игроки были лучшими на поле. Мы предстали командой. Ведь по большому счету сегодня многомиллиардный бюджет играл против самого бедного клуба РПЛ.

«Факел» — «Зенит». Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

— При этом Аршавин заметил, что поле было далеко не идеальным. Возможно, именно из-за этого Малком не попал в ворота из убойной позиции в первом тайме.

— На будущее: все, кто скажут про наше поле, инфраструктуру или что-то там еще, заранее или постфактум будут определять для себя отговорки.

— Перестановки на тренерском мостике себя оправдывают?

— Сам вопрос не корректный. Мы ничего не оправдываем, а движемся по факту развития футбольного клуба. Мы, как и все болельщики, очень рады тому, что не проиграли ни одного матча в чемпионате после определенных изменений. Не уступили «Зениту», доказали свою состоятельность. В начале сезона сказали, что мы не будем мальчиками для битья. Несмотря на все сложности, отвечаем за свои слова.

— Не считаете, что «Факел» за последний месяц стал играть прагматичнее?

— Опять же не хочу проводить параллели. Мы, слава богу, не проигрываем. А «Локомотив» победили. График у нас один из самых тяжелых. Об этом почему-то никто не говорит. Поле в южном городе Сочи намного хуже, чем у нас. Но об этом тоже никто из вас не говорит почему-то. Мы не жалуемся ни на погоду, ни на поле. Не подаем жалобы в ЭСК. Просто делаем свою работу.

— Сегодняшняя атмосфера на стадионе подтвердила то, что Воронеж не зря называют русским Неаполем?

— Воронеж — это Воронеж. Не хочу его сравнивать с Неаполем, Марселем или с Парижем. Нам вообще без разницы. Мы с 2019 года бьем во все колокола, когда только приступили здесь к работе. Говорим о том, что такой город и регион должны быть представлены в элите нашего футбола. Да, не хватает инфраструктуры и еще каких-то вещей. Но болельщики, люди, которые всем сердцем любят футбол, достойны того, чтобы команда играла в РПЛ.

— Вы дружны с Валерием Карпиным. Главный тренер сборной России и «Ростова» как-то поздравил вас с ничьей в матче с «Зенитом»?

— Мы с Валерием Георгиевичем общаемся периодически и довольно часто. Пока не успели списаться, созвониться. Думаю, поговорим после этого тура. Надеюсь, мы его поздравим, а он — нас.