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РПЛ

12 августа, 23:00

У «Рубина» шесть матчей без побед на старте сезона. «Ростов» разгромил казанцев

Футболисты «Ростова» разгромили «Рубин» со счетом 3:0 в матче 4-го тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов ведет борьбу за мяч с нападающим «Рубина» Даниилом Кузнецовым.
Фото ФК «Ростов»
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Все три гола забили во втором тайме.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:0
Рубин

Встреча «Ростова» и «Рубина» в 4-м туре РПЛ стала уже второй игрой команд между собой за две недели — ранее казанцы приезжали на «Ростов Арену» в рамках 1-го тура Кубка России. Тогда хозяева, хотя и играли наполовину резервом, все же с трудом выиграли 1:0 — в рамках Премьер-лиги основным составом, по идее, должно было быть легче.

Однако с той встречи прошло много времени, и обе команды успели изрядно пострадать. Причем идентично — сразу после кубковой игры «Ростов» и «Рубин» сыграли по ничейному матчу, разгромно проиграли (южане и вовсе получили 5 мячей от «Крыльев») и минимально уступили. Побед ни у тех, ни у других не было — а казанцы еще ни разу со старта сезона не набрали трех очков. Так что итоги матча предсказать было тяжело.

В составах обошлось почти без сюрпризов — у соперников вышли почти все сильнейшие. В первые пять минут команды обменялись ударами и нарушениями, на 10-й форвард ростовчан Комличенко чуть не отправил в нокаут вратаря гостей Дюпина, а на 13-й «Рубин» провел, пожалую, самую опасную атаку за весь матч — когда Марат Апшацев, оставшись один на один с Песьяковым, только чудом не забил.

А вот дальше «качели» закончились, и «Ростов» начал давить. Причем чем дальше, тем сильнее — и уже с 30-й минуты героем встречи смело можно было назвать Дюпина. Юрий быстро восстановился после жесткого столкновения с Комличенко и начал спасать, беря удары с любых дистанций. По оценкам статистических порталов вратарь стал лучшим игроком в составе казанцев, за встречу совершил пять сейвов — большая часть их пришлась как раз на конец первого тайма.

Учитывая, как слабо «Рубин» играл в центре поля (и борьба, и подборы проигрывались), и общую тенденцию с атаками «Ростова», гол хозяев стал вопросом времени. Ждать пришлось недолго — сразу после перерыва южане насели на ворота Дюпина, в один из моментов Ионов отыгрался с Ваханией, от отдал Комличенко передачу в центр штрафной — Николай не промахнулся. Так на 52-й минуте был забит первый гол встречи.

После этого начался парад фолов и травм. Вообще, стоит отметить, что матч вышел ужасно рваным — арбитр Сухой свистнул по причине нарушений порядка 20 раз за игру; около 10 раз футболисты оказывались сбиты с ног или падали на газон после болезненных столкновений; три или четыре раза на помощь прибегала бригада медиков, единожды — даже врачи двух клубов одновременно. Конечно, смотреть такой футбол гораздо тяжелее — учитывая, что у команд еще было две паузы на водопой...

Разбавить скучноватый и рваный темп опять решили ростовчане. На 78-й минуте после передачи от Песьякова в штрафную ворвался новичок Мохеби — и откатил в центр штрафной на Ланговича. Правый защитник ростовчан не растерялся и пробил — Дюпин хотя и коснулся мяча, от гола не спас. Для иранца это стало первым результативным действием за «Ростов», так что он был особенно рад — побежал отмечать к Ланговичу. Правда, договориться о праздновании не удалось — футболисты с минуту не могли выяснить, кто из них должен присесть на колено, чтобы протереть бутсу. Вот что значит первый за долгое время легионер в составе!

Через 10 минут ростовчане вновь оказались шустрее в центре поля — до этого подававший угловой «Рубин» не сориентировался. Уткин подхватил мяч, ростовчане вышли чуть ли не три в два — и Даниил отпасовал Голенкову, заходившему в штрафную. Егор обработал передачу и забил, оформив разгром. Через несколько минут прозвучал финальный свисток.

«Ростов» ярко прервал неудачную серию из трех матчей — и пока пристроился на пятой строчке. А вот у «Рубина» дела все хуже и хуже — серия без побед достигла шести матчей, поражений — трех. Команда Рахимова пока в зоне стыков с двумя очками, но по итогам тура еще может опуститься в зону вылета.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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