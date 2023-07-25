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Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Пока же чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
Средняя оценка «СЭ» за чемпионат: 7,5
В матче с «Динамо» забил первый мяч нового чемпионата, напрямую повлиял на гол Черникова. Много бил по воротам, мог отметиться еще большим числом результативных действий.
Открыл счет голам за «Спартак», причем сразу оформил дубль. Оба гола защитника — ключевые в матче с «Оренбургом»: первым ударом Хлусевич сравнял счет, а вторым вырвал три очка.
Блестяще начал российский этап карьеры: за час игры с «Локомотивом» забил дебютный мяч за «Рубин» и отдал голевую передачу на Фамейе.
На протяжении всего матча с «Балтикой» был настырен, чаще всех бил в составе обеих команд, а еще на 6-й минуте открыл счет голам за «Сочи».
Вместе с Тикнизяном разрывал правый фланг «Рубина» и ассистировал защитнику сборной Армении на 23-й минуте.
Выполнил огромный объем работы и всеми силами пытался замаскировать кадровые трудности ЦСКА. Создал единственный гол армейцев в ворота «Урала» — навес чилийца в штрафную завершился точным ударом Заболотного.
Зацементировал опорную зону «Краснодара» в матче с «Динамо» и оказался расторопнее всех в штрафной во время второй и победной результативной атаки черно-зеленых.
Автор первого дубля сезона. Всего за один матч с «Пари НН» повторил собственный показатель результативности прошлого чемпионата.
Самый заметный футболист встречи с «Ахматом» — часто находился с мячом, лез в обводку, четырежды пробил по воротам. Забил один из самых зрелищных голов тура после слаломного прохода.
Воспользовался отсутствием Малкома и выдал, пожалуй, лучший матч в футболке «Зенита». Мог ассистировать Кассьерре еще на второй минуте, когда тот попал в перекладину, но отдал голевую передачу колумбийцу позже.