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Сегодня, 17:30

Лучшие игроки старта РПЛ по оценкам «СЭ». В топе — Кордоба, Хлусевич и два новичка

Отдел футбола «СЭ»
Даниил Хлусевич, Джон Кордоба.
Фото «СЭ»
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Подводим итоги стартового игрового уик-энда лиги.

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Пока же чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Джон Кордоба («Краснодар»)

Средняя оценка «СЭ» за чемпионат: 7,5

В матче с «Динамо» забил первый мяч нового чемпионата, напрямую повлиял на гол Черникова. Много бил по воротам, мог отметиться еще большим числом результативных действий.

2. Даниил Хлусевич («Спартак») — 7,5

Открыл счет голам за «Спартак», причем сразу оформил дубль. Оба гола защитника — ключевые в матче с «Оренбургом»: первым ударом Хлусевич сравнял счет, а вторым вырвал три очка.

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3. Мирлинд Даку («Рубин») — 7,5

Блестяще начал российский этап карьеры: за час игры с «Локомотивом» забил дебютный мяч за «Рубин» и отдал голевую передачу на Фамейе.

4. Мартин Крамарич («Сочи») — 7,5

На протяжении всего матча с «Балтикой» был настырен, чаще всех бил в составе обеих команд, а еще на 6-й минуте открыл счет голам за «Сочи».

5. Сергей Пиняев («Локомотив») -7,0

Вместе с Тикнизяном разрывал правый фланг «Рубина» и ассистировал защитнику сборной Армении на 23-й минуте.

Максим Глушенков, Артем Дзюба и&nbsp;Сергей Пиняев (слева направо) после матча с &laquo;Рубином&raquo;. «Локо» слишком поверил в себя, но не решил главную проблему. Как с такими провалами в обороне бороться за топ-3?

6. Виктор Мендес (ЦСКА) — 7,0

Выполнил огромный объем работы и всеми силами пытался замаскировать кадровые трудности ЦСКА. Создал единственный гол армейцев в ворота «Урала» — навес чилийца в штрафную завершился точным ударом Заболотного.

7. Александр Черников («Краснодар») — 7,0

Зацементировал опорную зону «Краснодара» в матче с «Динамо» и оказался расторопнее всех в штрафной во время второй и победной результативной атаки черно-зеленых.

8. Матео Кассьерра («Зенит») — 7,0

Автор первого дубля сезона. Всего за один матч с «Пари НН» повторил собственный показатель результативности прошлого чемпионата.

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9. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 7,0

Самый заметный футболист встречи с «Ахматом» — часто находился с мячом, лез в обводку, четырежды пробил по воротам. Забил один из самых зрелищных голов тура после слаломного прохода.

10. Зелимхан Бакаев («Зенит») — 7,0

Воспользовался отсутствием Малкома и выдал, пожалуй, лучший матч в футболке «Зенита». Мог ассистировать Кассьерре еще на второй минуте, когда тот попал в перекладину, но отдал голевую передачу колумбийцу позже.

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