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Сегодня, 11:30

Тактика 1-го тура РПЛ: Смолов — глубинный плеймейкер, свежая роль Мозеса и кризисные решения Федотова

Гоша Чернов
Корреспондент
Виктор Мозес, Максим Мухин, Федор Смолов.
Фото «СЭ»
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Личка развил идею Алпатова

«Динамо» еще не похоже на «Оренбург» Марцела Лички, но уже не напоминает себя же образца периода Славиши Йокановича. Судя по матчу с «Краснодаром», чешский тренер пока делает больший акцент на загрузку команды «физикой», чем тактикой. Но, конечно, отличия от «Динамо» Йокановича есть — например, в неординарной роли Федора Смолова. Нападающий бело-голубых в пятницу «дал огромный объем», как говорят тренеры, и часто принимал мяч даже не между передними линиями, а на своей половине поля. Итоговая усредненная позиция Федора оказалась ниже Тюкавина, Нгамале, Макарова, Гладышева и Грулева.

Слева — Федор Смолов помогает обороне выйти со своей половины поля. Справа — карта действий форварда «Динамо» в матче с «Краснодаром» (данные Рустат).

Глобального откровения в этом нет, Смолов по ходу карьеры не раз действовал в оттяжке, хотя подобную карту действий еще нужно поискать. Занятно другое: Йоканович предпочитал использовать Федора в привычной роли центрфорварда, а вот Павел Алпатов, исполнявший обязанности главного тренера «Динамо» в конце минувшего сезона, предоставил Смолову большую свободу. В играх с «Торпедо» и «Локомотивом» 10-й номер бело-голубых тоже регулярно опускался вглубь, но тогда это казалось экспериментом. Личке, похоже, он понравился. И после поражения от «Краснодара» тренер по сути даже похвалил Смолова за интенсивную игру: «В раздевалке я сказал: «Вы ждали, что сделает Федя Смолов». Он открывался, у него были хорошие моменты, потери, но он хотел играть, а другие на него смотрели. Думали, что Федя сделает и последний пас, и еще забьет».

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Смолов действительно был заметен и даже забил гол после подключения вторым темпом. Кстати, единственная результативная атака «Динамо» началась как раз с перехвата Федора в центральном круге — «Краснодар», правда, отвоевал мяч обратно, но тут же его потерял и вскоре пропустил. Согласно статистике, Смолов тоже провел солидный матч: никто в составе обеих команд не совершил больше точных передач в штрафную (4). Причем у Смолова прошли почти все — если считать только тех, кто сделал больше одного паса в эту зону, то у Федора самый высокий процент (80%). Почти наверняка лучший бомбардир «Динамо» в прошлом чемпионате продолжит исполнять роль глубинного плеймейкера.

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Тикнизян — новый форвард «Локомотива»

Всем известно, что Наир Тикнизян — один из самых агрессивных защитников лиги. В прошлом сезоне по xG без учета пенальти он уступил только одному коллеге по амплуа — Кириллу Гоцуку из «Пари НН». Среди фланговых игроков обороны Тикнизян — абсолютный лидер по остроте у чужих ворот.

В стартовом туре РПЛ Наир забил уже в первом тайме — подключился по своей бровке и замкнул передачу Пиняева. Но Тикнизян при этом часто не успевал закрывать свою зону, чем пользовалась атакующая группа «Рубина».

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На 71-й минуте, при счете 1:2 в пользу казанцев, Михаил Галактионов заменил Пиняева на Митая и отправил Тикнизяна на место левого вингера. Этот ход позволил футболисту сборной Армении сосредоточиться на атаке, да и в обороне на левом фланге у красно-зеленых стало спокойнее.

Финальные 20 минут матча с «Рубином» защитник «Локомотива» Наир Тикнизян провел на позиции левого вингера.

Конечно, появление Тикнизяна в атаке — не новость. На молодежном уровне Наир не раз выходил впереди за ЦСКА, а в «Локо» его иногда использовали левым полузащитником при игре в тройке центральных защитников. Но 20 минут в линии нападения, да еще и в ситуации, когда необходимо забивать — это интересный ход. Возможно, в перспективе мы будем чаще видеть Тикнизяна в этой роли, а то и на правом крыле атаки, откуда ему удобнее смещаться под удар с левой ноги.

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Рожков — открытие тура

У «Рубина» в матче с «Локо» тоже происходили метаморфозы на левой бровке. И они были вынужденными: Самошников ушел, новичок Рыбус травмировался, поэтому в основе оказался дебютант Илья Рожков. 18-летний защитник — безусловное открытие тура, ведь он отдал голевую передачу на Даку, а в конце первого тайма с его паса чуть не забил Фамейе. Но его появление — еще и тактическое открытие. Большую часть прошлого сезона в ЮФЛ-1 Рожков отыграл на позиции правого защитника, но игра с «Локомотивом» показала, что Илья отлично владеет обеими ногами и может действовать на обоих флангах. Возможно, юноша не уступит свое место Рыбусу даже после выздоровления поляка.

Однако 90 минут Рожков не выдержал, и в конце матча Рашид Рахимов от безысходности сделал левым латералем Алексея Грицаенко, который вообще всю карьеру играет в центре обороны. Этот вынужденный эксперимент не удался: голевую передачу на Изидора Самошников сделал именно из зоны Грицаенко, который по привычке вжался в центр обороны.

Ауты Юрана

«Зенит» в Нижнем Новгороде по счету победил уверенно, но в первом тайме столкнулся с ожесточенным сопротивлением команды Сергея Юрана. «Пари НН» даже превосходил соперника по ударам, причем три из четырех были нанесены после аутов.

Это была явно отработанная комбинация: на 6-й, 17-й и 44-й минутах Живоглядов недалеко от чужой штрафной вбрасывал мяч из-за боковой четко в зону угла площади ворот, где дежурил Сулейманов. Всякий раз форвард «Пари НН» выигрывал борьбу и скидывал мяч партнерам.

«Пари НН» — «Зенит» — 0:2. 17-я минута. Живоглядов вбрасывает аут в зону у угла площади ворот «Зенита», Сулейманов выигрывает единоборство, после чего Калинский наносит опасный удар.

Трошечкин и дважды Калинский в этих эпизодах били из опасных позиций, но ни разу удар толком не получился, поэтому «Зенит» отделывался легким испугом. Во втором тайме аутов в этой зоне вообще не наблюдалось, так как нижегородцы были заняты обороной в меньшинстве и почти не появлялись у чужой штрафной. Пока задумка Юрана не сработала, но, возможно, в будущем ауты «Пари НН» принесут плоды.

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Переквалификация Мухина и своеобразная оборона ЦСКА

Не секрет, что у команды Владимира Федотова серьезные кадровые трудности почти во всех линиях. Без Медины, Карраскаля и Облякова играть в передней тройке с Чаловым и Заболотным некому. Хотя теоретически эту позицию мог бы занять Кучаев, которому она знакома, но в начале этого сезона Федотов предпочел другой вариант.

Еще перед матчем за Суперкубок России главного тренера ЦСКА спросили, почему он отправил в верхнее трио именно Мухина. Федотов ответил, что Максим хорошо понимает атакующие функции, включается в нужный момент и помогает в середине поля. Весной Мухин уже появлялся на этой позиции, но на замену, а сейчас — второй матч подряд в основе.

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Но проблемы ЦСКА касаются не только передней линии. В матче с «Уралом» травму получил Виллиан Роша, из-за чего тройка центральных стала необычной: во втором тайме страхующим в ней был левша Мойзес, правее него действовал Набабкин, а левее — 17-летний Рядно. Главная причина поражения от «Урала» — в обескровленном составе, из-за чего Федотову приходится выдумывать идеи на ходу.

Прохин — в опорной зоне

Как и у ЦСКА, у «Ростова» прослеживаются кадровые проблемы. ФИФА запретила желто-синим регистрировать новичков из-за долгов перед Понтусом Альмквистом, поэтому никто из новичков команды Валерия Карпина помочь ей не мог. Как следствие, у «Ростова» возникли проблемы с выбором состава на матч с «Факелом», и, к примеру, центрфорварду Егору Голенкову пришлось занять место левого вингера.

«Ростов» — «Факел» — 2:1. Защитник желто-синих Данила Прохин вышел на замену в опорную зону, а Данил Глебов занял место в обороне.

Скамейка желто-синих выглядела жалко, поэтому Карпин совершил лишь три замены. На 68-й минуте на поле появился Данила Прохин, который всегда играл в обороне, но тут вынужденно отправился в опорную зону. А Данил Глебов, напротив, из центра поля опустился в линию обороны (капитан «Ростова» так нередко делает). Впрочем, в концовке Прохин с Глебовым все-таки поменялись местами, и «Ростов» защитил три очка.

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Мозес — левая «восьмерка»

Год назад Гильермо Абаскаль всерьез рассчитывал сделать Виктора Мозеса системообразующим игроком команды и активно пытался слепить из него «десятку» на вершине ромба 4-4-2. Однако затем нигериец получил тяжелую травму, долго восстанавливался и только в конце прошлого сезона получал по полчаса в отдельных встречах.

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На старте этого сезона главный тренер «Спартака» предпринимает вторую попытку сделать из Мозеса ключевого футболиста, но уже с иной ролью. В матче с «Оренбургом» нигериец занимал место даже не на левой бровке (хотя и эта позиция не совсем типична для него), а на левом полуфланге.

Карта касаний Виктора Мозеса в матче «Спартак» — «Оренбург».

В обязанности Мозеса входили не только врывания в штрафную (именно он открыл счет в игре), но и важные диспетчерские функции. Нигериец показал приличный показатель точности передач для позиции «восьмерки» — 90%, притом что три четверти пасов Мозеса были вперед, а он сам по себе играл высоко.

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