Григорий Иванов — о матче со «Спартаком» (0:0).

— Результатом довольны? — первый вопрос Иванову.

— Ну как мы можем быть довольны? Мы сюда приезжали, чтобы выиграть. Но по тому, как складывался матч... Могло качнуться в любую сторону.

— Ничья закономерна?

— Да, справедливый результат. В нашем положении нужно набирать больше очков. Но имеем то, что имеем. Закономерный исход встречи.

— Абаскаль на пресс-конференции заявил, что «Спартак» доминировал на поле.

— Это его мнение. Он имеет на него право. У нас немного другая точка зрения.

— Что сказали после игры Илье Помазуну, который совершил несколько спасений? В частности, не позволил Александру Соболеву закинуть себе мяч за шиворот.

— Илюха молодец, конечно. Но мы сами себе привезли этот момент. Ошиблись в передаче, еще там что-то. Ну ладно, бывает... Помазун хорошо выполнил свою работу, выручил где надо. Мы уже на поле после финального свистка обменялись репликами.

— Какими, если не секрет?

— Ну... Я его подколол немного: «Илюха, неужели на ноль отыграл»? Он: «Наверное, Григорий Викторыч». Посмеялись.

— В первом тайме показалось, что Сиссе перекусил почти все атаки красно-белых.

— Мы очень на него надеемся. Но ему сейчас непросто. Не хватает «физики»...

— Почему же?

— Он соблюдает пост в Рамадан . Ограничивает себя в еде. Не ест, не пьет. Поэтому ему было тяжеловато в какой-то момент матча. Не хватало сил. Но в целом тренерский штаб им, конечно, доволен.

— Как вам «Спартак»? Без Промеса это совсем другая команда?

— Знаете, я вот о чем хотел бы сказать... Мне сложно судить, что происходит внутри «Спартака». Но просто, мне кажется, руководителям клуба нужно набраться терпения. Так не бывает, что тренер поработал один сезон, его сразу меняют. Потом такая же история повторяется... Текучка кадров. У «Спартака» прекрасные болельщики. Их надо тоже попросить, чтобы они немного потерпели. А то чуть что не так — и... Я не знаю, как работает Абаскаль, не нахожусь внутри команды. Мы рядом тренировались на сборах. Показалось, что он нормально общается с игроками, есть контакт.

— Судейские эксперты полагают, что Москалев должен был поставить пенальти в ворота «Урала» за фол Кулакова на Зиньковском.

— Вот я что хочу вам сказать... Когда произошел эпизод, мы даже подумать не могли, что это может быть пенальти. И тут на табло высвечивается: «Проверка эпизода, возможно, 11-метровый»... Где они увидели пенальти?

— Но вы пересматривали эпизод?

— Нет. Некогда было. Не смотрел. И потом — на игре работали видеоарбитры. Они же могут определить, где произошел фол. На линии, за линией... Не знаю. Сегодня работала Вера Опейкина. Она хороший арбитр.

— Не могла ошибиться?

— Судьи, работавшие ВАР, могли же все изучить с разных ракурсов. Разве нет? Они же нормальные люди. Как можно взять и не поставить пенальти, если он был? У них есть все средства. Все ракурсы. Они могут определить, вынести вердикт. Если Опейкина посчитала бы, что это 11-метровый, значит, Москалев должен был указать на точку. Но этого же не произошло.

— Опейкина не стала вмешиваться в действия Москалева и не позвала его к монитору.

— Да. Она провела проверку и, видимо, согласилась с Москалевым. Я не знаю, что Опейкина сказала Москалеву, но, наверное, тоже посчитала, что это не пенальти. В итоге главный арбитр поставил штрафной. Я так вижу эту ситуацию.

— Оптимизма после ничьей со «Спартаком» прибавилось?