«Может быть, у меня другой бог, в которого я верю». Абаскаль после матча «Спартака» с «Уралом»

30 марта, 23:00
— Как оцените результат матча?
— Сегодня команда хорошо поработала: мы доминировали на поле и показали хороший настрой. Единственное, чего нам не хватило, — завершения в финальной части атак. Соперник практически не приближался к нашим воротам и не создавал моментов. В перерыве мы говорили о том, что оборона соперника действовала достаточно статично и нужно было находить моменты для ударов. К сожалению, мы их не находили. Возможно, ребята слишком хотели открыть счет и где-то торопились. Тем не менее благодарен ребятам за работу. К следующему матчу необходимо поправить реализацию. Сегодня все было хорошо, кроме завершающей стадии.
— Перед матчем вы сказали, что стартовый состав вам помогает определять бог. Можете объяснить, что это значит?
— Это мой личный момент.
— В старте не вышел Манфред Угальде. Почему?
— У него было небольшое повреждение, он не тренировался. Сыграл в среду, но он не был готов сегодня на 100%. Сейчас, когда предстоит много матчей, подобные ошибки недопустимы. Нельзя терять игрока. Да, он чувствует себя хорошо, но не был готов.
— Как здоровье у Алексиса Дуарте?
— Повреждение выглядело ужасно. Сознание он не терял, хотя крови было много. Сильное рассечение, которое нужно было зашивать. Продолжать игру он не мог. В ближайшие 24 часа посмотрим, оценим его состояние.
— Что скажете о вышедших на замену Мартинсе и Медине?
— На Медину я разозлился после его дальнего удара, потому что о таких моментах мы говорили с ребятами в перерыве. Надо смотреть, когда ты бьешь: у нас были свободные игроки. Поэтому я разозлился. Выход Мартинса был обусловлен теми качествами, о которых мы знаем. На последних минутах он часто бывает полезен, хорошо бежит и находит пространство для передачи, мы могли использовать его качества при угловых, штрафных.
— Как оцените эпизод с фолом на Антоне Зиньковском?
— Казалось, что нога была на линии штрафной. В таком случае должен был быть назначен пенальти. Но это не мое дело — решать; это то, что я видел.
— Вы были в храме Христа Спасителя? Не пора ли его посетить?
— Я не католик и не христианин. Может быть, у меня другой бог, в которого я верю. Но знаете, кем я не являюсь — лжецом. В отличие от других. Я не говорю неправду. Вот в чем разница.
— Какой итог встречи можете подвести?
— Очень эмоциональная игра, много единоборств. В предыдущих матчах не хватало командных взаимодействий. Сегодня они были. Хорошо отработали защитники, правильно действовали.
— Абаскалю помогает выбирать состав бог. А кто вам?
— Помощники, которые работают со мной. Абаскалю, имея такую скамейку, тяжело сделать выбор.
— Борьба за выживание обостряется.
— Никто не хочет попадать в стыки. У нас есть уровень и качество, чтобы идти дальше.
— Было ощущение, что «Урал» пытался затянуть игру с самого начала матча. Такая была установка?
— Если ты рассчитываешь на победу, а результата нет — начинаешь искать какие-то моменты в игре. Нам нужны были паузы, чтобы набраться сил и кислорода.
— Как вы восприняли теракт в «Крокусе»?
— В глазах ребят была пустота. Это очень страшное событие, у всей команды был шок, мы переживали.
(Софья Грецкая)