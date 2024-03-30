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30 марта, 23:00

«Может быть, у меня другой бог, в которого я верю». Абаскаль после матча «Спартака» с «Уралом»

Абаскаль прокомментировал ничью в матче с «Уралом»
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Пресс-конференция главных тренеров Гильермо Абаскаля и Виктора Гончаренко после ничьей «Спартака» и «Урала» в Москве (0:0).
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:0
Урал

Гильермо Абаскаль: «Я не лжец, я не говорю неправду»

— Как оцените результат матча?

— Сегодня команда хорошо поработала: мы доминировали на поле и показали хороший настрой. Единственное, чего нам не хватило, — завершения в финальной части атак. Соперник практически не приближался к нашим воротам и не создавал моментов. В перерыве мы говорили о том, что оборона соперника действовала достаточно статично и нужно было находить моменты для ударов. К сожалению, мы их не находили. Возможно, ребята слишком хотели открыть счет и где-то торопились. Тем не менее благодарен ребятам за работу. К следующему матчу необходимо поправить реализацию. Сегодня все было хорошо, кроме завершающей стадии.

Денис Кулаков и&nbsp;Антон Зиньковский. «Спартак»: ноль голов в трех весенних матчах РПЛ. Но где пенальти за фол на Зиньковском?

— Перед матчем вы сказали, что стартовый состав вам помогает определять бог. Можете объяснить, что это значит?

— Это мой личный момент.

— В старте не вышел Манфред Угальде. Почему?

— У него было небольшое повреждение, он не тренировался. Сыграл в среду, но он не был готов сегодня на 100%. Сейчас, когда предстоит много матчей, подобные ошибки недопустимы. Нельзя терять игрока. Да, он чувствует себя хорошо, но не был готов.

— Как здоровье у Алексиса Дуарте?

— Повреждение выглядело ужасно. Сознание он не терял, хотя крови было много. Сильное рассечение, которое нужно было зашивать. Продолжать игру он не мог. В ближайшие 24 часа посмотрим, оценим его состояние.

— Что скажете о вышедших на замену Мартинсе и Медине?

— На Медину я разозлился после его дальнего удара, потому что о таких моментах мы говорили с ребятами в перерыве. Надо смотреть, когда ты бьешь: у нас были свободные игроки. Поэтому я разозлился. Выход Мартинса был обусловлен теми качествами, о которых мы знаем. На последних минутах он часто бывает полезен, хорошо бежит и находит пространство для передачи, мы могли использовать его качества при угловых, штрафных.

Денис Кулаков наступил на&nbsp;ногу Антону Зиньковскому. «Спартак» — «Урал»: судья ошибочно не назначил пенальти в пользу красно-белых

— Как оцените эпизод с фолом на Антоне Зиньковском?

— Казалось, что нога была на линии штрафной. В таком случае должен был быть назначен пенальти. Но это не мое дело — решать; это то, что я видел.

— Вы были в храме Христа Спасителя? Не пора ли его посетить?

— Я не католик и не христианин. Может быть, у меня другой бог, в которого я верю. Но знаете, кем я не являюсь — лжецом. В отличие от других. Я не говорю неправду. Вот в чем разница.

Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Виктор Гончаренко: «Никто не хочет попадать в стыки»

— Какой итог встречи можете подвести?

— Очень эмоциональная игра, много единоборств. В предыдущих матчах не хватало командных взаимодействий. Сегодня они были. Хорошо отработали защитники, правильно действовали.

— Абаскалю помогает выбирать состав бог. А кто вам?

— Помощники, которые работают со мной. Абаскалю, имея такую скамейку, тяжело сделать выбор.

— Борьба за выживание обостряется.

— Никто не хочет попадать в стыки. У нас есть уровень и качество, чтобы идти дальше.

Виктор Гончаренко. Гончаренко — самый неудобный соперник для Абаскаля

— Было ощущение, что «Урал» пытался затянуть игру с самого начала матча. Такая была установка?

— Если ты рассчитываешь на победу, а результата нет — начинаешь искать какие-то моменты в игре. Нам нужны были паузы, чтобы набраться сил и кислорода.

— Как вы восприняли теракт в «Крокусе»?

— В глазах ребят была пустота. Это очень страшное событие, у всей команды был шок, мы переживали.

(Софья Грецкая)

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Гильермо Абаскаль
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