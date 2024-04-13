Чемпионская гонка окончена. Даже у неидеального «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Доволен ли Галицкий игровым стилем «Краснодара»?

«Зениту» стало настолько скучно в РПЛ, что теперь он придумывает проблемы не только с аутсайдерами, когда играет вполсилы, но и в матчах с прямыми конкурентами.

Казалось бы, «Краснодар» и так получил фору в виде дисквалификации Вендела. У Сергея Семака было несколько вариантов, как выйти из этой ситуации — и он выбрал самое неудачное.

Идея снова сыграть в 3-4-3 изначально казалось выстрелом себе же в ногу и по факту выбило «Зенит» на тайм. Но даже в таких условиях «Краснодар» не справился — с игрой, волнением и ключевой задачей, ради которой пошел на смену тренерского штаба в разгар сезона.

Мы помним, к чему привела игра с тремя центральными защитниками без Вендела против «Спартака»: Угальде быстро забил пока единственный гол в России, а «Зенит» проседал в каждой линии — проваливался сзади, в центре и ничего не создавал впереди.

С «Краснодаром» моменты были (и Педро, и Караваев были обязаны забивать), но ни о каком преимуществе и доминировании не шло и речи. Наоборот, заряженность хозяев подкупала: собрали все подборы, стелились в подкатах, выиграли большинство единоборств и рубились настолько мощно, что трудовой гол Оласы выглядел абсолютно заслуженно.

Нино и Эдуард Сперцян. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Хотя осторожность «Краснодара» уже тогда смотрелась подозрительно. За три матча при Мусаеве мы увидели три разные команды: одна упустила победу над «Локомотивом», хотя играла прагматично, вторая устроила перестрелку в Нижнем Новгороде, а третья снова захлопнулась с «Зенитом» и выжидала шансы на своей половине. А в итоге сошла с дистанции на середине.

Здесь важно сразу отметить Семака: мы критиковали его за выбор стартового плана, но то, как он перевернул игру и в Тушине, и в Краснодаре, заслуживает аплодисментов. Переход на четыре защитника, выход Артура, освобождение Клаудиньо от оборонительных функций в глубине — каждое решение сработало очень быстро.

Именно Клаудиньо забросил на Кассьерру в первой голевой атаке (похожий прием прошел и в первом тайме, когда бразилец вывел один на один Караваева), и Матео выжал максимум: забил сам, хотя пришлось заново разгонять атаку, а вскоре ассистировал Артуру. Не забываем и про потенциальный ассист на Мостового, запоровшего чистый выход один на один.

То, что «Зенит» умеет настолько радикально переворачивать матчи, не открытие. Наличие топ-исполнителей, способных решить игру в одиночку, тоже не секрет. Как и мощнейшая скамейка, по уровню превосходящая основу многих клубов РПЛ. К этим факторам нужно быть готовым всегда, а особенно в решающих матчах.

Конечно, «Краснодар» все это знал. Но во втором тайме просто встал и никак не реагировал на град атак и новую реальность, в которой все рухнуло за 16 минут. Даже при 1:2 было гораздо больше шансов на то, что Питер забьет третий, а не пропустит второй.

И этот момент абсолютно не вписывается в логику последних решений «Краснодара». Владимир Ивич шел на первом месте большую часть дистанции, но был отправлен в отставку в первую очередь из-за незрелищной и прагматичной игры, которая не соответствует требованиям Сергея Галицкого. Да, это неофициальная версия, но, во-первых, по результатам серба вопросов быть не могло; во-вторых, назначение Мусаева будто подтверждало: «Краснодар» должен в первую очередь играть в атакующий футбол и только потом — бороться за титулы.

В матче с «Зенитом» я не увидел ни того, ни другого. Прагматика при 1:0 была объяснима важностью результата — окей, можно удержать победу и вернуться на первую строчку, а уже после играть в атаку с соперниками попроще. Но «Краснодар» так и не раскрылся — и это уже не в первый раз. Тогда зачем было убирать Ивича, который при очевидных минусах для боссов «Краснодара» давал результат?

Мурад Мусаев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Мусаева можно понять: перестраивать команду в условиях нехватки времени, давления и гонки с «Зенитом» непросто. А когда вмешивается судейский фактор, сдержаться крайне тяжело. «Ужасный матч со стороны арбитра: сначала даешь играть жестко, а потом свистишь всякую ерунду. Жалко, что на такую игру поставили человека, который поплыл и ее провалил», — лично я не фанат публичных атак на рефери после таких поражений, но к Сергею Иванову правда много вопросов. Команды создали минимум сложных моментов для судейства, но количество очевидных ошибок поражало. Причем в обе стороны. Отсутствие пенальти за фол Кержакова на Алонсо — самое неоднозначное.

Да, это очень похоже на «точку». Но важно зафиксировать: «Краснодар» проиграл не из-за судейства. Он проиграл по делу — сопернику, который играл без ключевого игрока и провалил первый тайм, но даже в таком состоянии выжал максимум.

Жаль, что даже с таким набором проблем у «Зенита» нет реальных конкурентов.

Чемпионская гонка окончена.