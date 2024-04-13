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Сегодня, 21:45

Чемпионская гонка окончена. Даже у неидеального «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

«Зенит» оторвался от «Краснодара» на 4 очка в таблице РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Футболисты «Зенита» Вячеслав Караваев и Артур празднуют гол в матче против «Краснодара»
Вячеслав Караваев и Артур.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Доволен ли Галицкий игровым стилем «Краснодара»?
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Зенит

«Зениту» стало настолько скучно в РПЛ, что теперь он придумывает проблемы не только с аутсайдерами, когда играет вполсилы, но и в матчах с прямыми конкурентами.

Казалось бы, «Краснодар» и так получил фору в виде дисквалификации Вендела. У Сергея Семака было несколько вариантов, как выйти из этой ситуации — и он выбрал самое неудачное.

Идея снова сыграть в 3-4-3 изначально казалось выстрелом себе же в ногу и по факту выбило «Зенит» на тайм. Но даже в таких условиях «Краснодар» не справился — с игрой, волнением и ключевой задачей, ради которой пошел на смену тренерского штаба в разгар сезона.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. «Зенит» выиграл главный матч весны. «Краснодар» повержен, у чемпиона — «+4»

Мы помним, к чему привела игра с тремя центральными защитниками без Вендела против «Спартака»: Угальде быстро забил пока единственный гол в России, а «Зенит» проседал в каждой линии — проваливался сзади, в центре и ничего не создавал впереди.

С «Краснодаром» моменты были (и Педро, и Караваев были обязаны забивать), но ни о каком преимуществе и доминировании не шло и речи. Наоборот, заряженность хозяев подкупала: собрали все подборы, стелились в подкатах, выиграли большинство единоборств и рубились настолько мощно, что трудовой гол Оласы выглядел абсолютно заслуженно.

Футболисты Нино и Эдуард Сперцян в матче «Краснодар» - «Зенит»
Нино и Эдуард Сперцян.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Хотя осторожность «Краснодара» уже тогда смотрелась подозрительно. За три матча при Мусаеве мы увидели три разные команды: одна упустила победу над «Локомотивом», хотя играла прагматично, вторая устроила перестрелку в Нижнем Новгороде, а третья снова захлопнулась с «Зенитом» и выжидала шансы на своей половине. А в итоге сошла с дистанции на середине.

Здесь важно сразу отметить Семака: мы критиковали его за выбор стартового плана, но то, как он перевернул игру и в Тушине, и в Краснодаре, заслуживает аплодисментов. Переход на четыре защитника, выход Артура, освобождение Клаудиньо от оборонительных функций в глубине — каждое решение сработало очень быстро.

Именно Клаудиньо забросил на Кассьерру в первой голевой атаке (похожий прием прошел и в первом тайме, когда бразилец вывел один на один Караваева), и Матео выжал максимум: забил сам, хотя пришлось заново разгонять атаку, а вскоре ассистировал Артуру. Не забываем и про потенциальный ассист на Мостового, запоровшего чистый выход один на один.

То, что «Зенит» умеет настолько радикально переворачивать матчи, не открытие. Наличие топ-исполнителей, способных решить игру в одиночку, тоже не секрет. Как и мощнейшая скамейка, по уровню превосходящая основу многих клубов РПЛ. К этим факторам нужно быть готовым всегда, а особенно в решающих матчах.

Конечно, «Краснодар» все это знал. Но во втором тайме просто встал и никак не реагировал на град атак и новую реальность, в которой все рухнуло за 16 минут. Даже при 1:2 было гораздо больше шансов на то, что Питер забьет третий, а не пропустит второй.

И этот момент абсолютно не вписывается в логику последних решений «Краснодара». Владимир Ивич шел на первом месте большую часть дистанции, но был отправлен в отставку в первую очередь из-за незрелищной и прагматичной игры, которая не соответствует требованиям Сергея Галицкого. Да, это неофициальная версия, но, во-первых, по результатам серба вопросов быть не могло; во-вторых, назначение Мусаева будто подтверждало: «Краснодар» должен в первую очередь играть в атакующий футбол и только потом — бороться за титулы.

Владимир Ивич и&nbsp;игроки &laquo;Краснодара&raquo; Кайо и&nbsp;Хуниор Алонсо. Увольнение Ивича — большая ошибка. Революция посреди сезона не приблизит «Краснодар» к историческому чемпионству

В матче с «Зенитом» я не увидел ни того, ни другого. Прагматика при 1:0 была объяснима важностью результата — окей, можно удержать победу и вернуться на первую строчку, а уже после играть в атаку с соперниками попроще. Но «Краснодар» так и не раскрылся — и это уже не в первый раз. Тогда зачем было убирать Ивича, который при очевидных минусах для боссов «Краснодара» давал результат?

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев
Мурад Мусаев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Мусаева можно понять: перестраивать команду в условиях нехватки времени, давления и гонки с «Зенитом» непросто. А когда вмешивается судейский фактор, сдержаться крайне тяжело. «Ужасный матч со стороны арбитра: сначала даешь играть жестко, а потом свистишь всякую ерунду. Жалко, что на такую игру поставили человека, который поплыл и ее провалил», — лично я не фанат публичных атак на рефери после таких поражений, но к Сергею Иванову правда много вопросов. Команды создали минимум сложных моментов для судейства, но количество очевидных ошибок поражало. Причем в обе стороны. Отсутствие пенальти за фол Кержакова на Алонсо — самое неоднозначное.

Да, это очень похоже на «точку». Но важно зафиксировать: «Краснодар» проиграл не из-за судейства. Он проиграл по делу — сопернику, который играл без ключевого игрока и провалил первый тайм, но даже в таком состоянии выжал максимум.

Арбитр Сергей Иванов в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Иванов судил в Краснодаре без серьезных ошибок. До 90+7-й минуты

Жаль, что даже с таким набором проблем у «Зенита» нет реальных конкурентов.

Чемпионская гонка окончена.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
Сергей Галицкий
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