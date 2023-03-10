Агент Вендела считает отличным решение оштрафовать «Волгу» на 500 тысяч за инцидент с бананом

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро прокомментировал для «СЭ» задержание болельщика, который бросил банан в бразильского игрока в рамках матча FONBET Кубка России против ульяновской «Волги» (3:0).

«Отличные новости, что болельщика задержали! С Венделом на этот счет я не общался. Но он не хочет делать из этого большую проблему. Считаю штраф в 500 тысяч рублей и матч без зрителей отличным решением в отношении «Волги». Надеюсь, такого больше не повторится», — сказал Рибейро «СЭ».

Игра между командами прошла 25 февраля в Ульяновске и завершилась победой «Зенита» со счетом 3:0. КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно за этот инцидент.