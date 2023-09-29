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Судейство

Сегодня, 12:56

ЭСК поддержала все решения судьи Буланова в матче «Пари НН» — «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
Евгений Буланов.
Фото ФК «Пари НН»
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Экспертно-судейская комиссии при президенте РФС рассмотрела обращения «Пари НН» и департамента инспектирования после матча Кубка России против «Спартака» (0:3).

«Нижегородцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Буланова в эпизодах с неназначениями 11-метровых штрафных ударов в ворота «Спартака» на 17-й, 31-й и 59-й минутах матча, незасчитанным взятием ворот «Спартака» на 48-й минуте матча и взятием ворот команды «Пари НН» на 91-й минуте матча.

 
&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча Кубка России со «Спартаком»

Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Спартак» и не удалил с поля Никиту Чернова на 17-й минуте матча.

Контакт рукой со стороны данного игрока с лицом Виктора Александрова («Пари НН») в собственной штрафной площади произошел до того, как мяч был введен в игру с углового удара, в связи с чем, техническое решение о назначении пенальти не могло быть принято.

По мнению всех членов комиссии, данный незначительный контакт носил случайный характер и не являлся агрессивным поведением ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Спартак». У судьи и ВАР отсутствовали основания для удаления с поля данного игрока.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Спартак» на 31-й минуте матча.

Комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны Наиля Умярова («Спартак») в единоборстве за верховой мяч с Зе Турбо («Пари НН»). Произошедший физический контакт между игроками носит естественный характер без элементов очевидного нарушения правил.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию в данном эпизоде.

3. Судья правильно не засчитал взятие ворот ФК «Спартак» на 48-й минуте матча.

Эдгар Севикян («Пари НН») совершил нарушение правил против Наиля Умярова («Спартак») в атакующей фазе команды «Пари НН», предшествующей взятию ворот. Комиссия квалифицирует эпизод как фол по неосторожности. Севикян, опоздав сыграть в мяч, нанес удар по ноге Умярову, сыгравшему в мяч первым в единоборстве с соперником.

По этой причине комиссия единогласно считает, что ВАР обоснованно вмешался в данную игровую ситуацию, пригласив судью к её просмотру на мониторе, после чего судья правильно отменил взятие ворот, назначив штрафной удар с места нарушения в пользу обороняющейся команды.

4. Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Спартак» на 59-й минуте матча.

Александр Трошечкин («Пари НН») сам инициировал контакт с Павлом Мелешиным («Спартак»), находящемся на газоне в результате потери равновесия в единоборстве с соперником за мяч.

Ввиду отсутствия нарушения правил со стороны игрока «Спартак» комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

5. Судья правильно засчитал взятие ворот ФК «Пари НН» на 91-й минуте матча.

Контакт рукой со стороны Тео Бонгонды («Спартак») с рукой Виктора Александрова («Пари НН») в атакующей фазе команды «Спартак» не является очевидной задержкой игрока, в связи с чем, не является наказуемым. Ввиду отсутствия очевидного нарушения правил со стороны атакующего игрока комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот ФК «Пари НН», — говорится в заявлении.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в матче против «Спартака». Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев. ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое, место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.

ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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