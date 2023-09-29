«Химки» в Кубке России сыграют с «Уфой», «Волгарь» встретится с «Енисеем»

Сегодня, 13:23
Стали известны все пары в пятом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
«Химки» — «Уфа»;
«Динамо Владивосток» — «Ротор»;
«Волгарь» — «Енисей»;
«Акрон» — «Шинник»;
«Нефтехимик» — «Форте»;
«Арсенал» — «Родина»;
«СКА Хабаровск» — «Амкар»;
«Черноморец» — «КАМАЗ».
Матчи пройдут с 17 по 19 октября.
Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS
Сможет ли кто-то из команд, которые движутся по Пути регионов в FONBET Кубке России, дать отпор клубам РПЛ? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Зенит», «Спартак» и ЦСКА не почувствуют конкуренцию в этом турнире. На триумф сине-бело-голубых можно поставить за 4.00, на красно-белых — за 4.50, на красно-синих — за 5.80.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).