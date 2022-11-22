Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

22 ноября, 18:24

Главный тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал победу команды над ЦСКА в кубковом матче

Алина Савинова
Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победного матча пятого тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России против ЦСКА (0:0, по пен. 5:4).

«Надо сказать спасибо команде и болельщикам, которые в столь морозный вечер пришли нас поддержать. Это было немаловажно. Мы понимали, что ЦСКА одни из лидеров, что будет давление, атака ворот. В первом тайме было много ситуаций, когда мы проигрывали подборы и давали легко играть ЦСКА в центре поля, но потом изменили ситуацию, игра выровнялась. Может даже, она проходила с нашим преимуществом. В конце концов, мы дотянули до серии пенальти, которую выиграли и доставили радость болельщикам», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

Команда из Екатеринбурга, набрав 11 очков, возглавила группу D, ЦСКА с 10 очками идет вторым.

26 ноября московская команда сыграет с «Сочи», а «Урал» встретится с «Торпедо».

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/5776

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Футбол
Кубок России
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
3
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Кто виноват в конфликте между Фоссесхолм и Степановой. Наша лыжница все объяснила
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Галактионов: «Команда находится в такой ситуации, когда усиление безусловно нужно»
«Локо» плох и с Галактионовым: пропустил на 15-й секунде и эпично влетел «Краснодару»
Агент защитника «Спартака» Чернова рассказал о его состоянии
Игра 18-летнего Пиняева — чистый драйв. Он не просто так побил рекорд сборной России
Ежов о победе над «Спартаком»: «У «Крыльев Советов» было чувство недосказанности после предыдущих поражений»
«Локомотив» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Галактионова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Президент «Урала» Иванов об игре с ЦСКА: «Рекорд посещаемости? Сегодня у нас нет Fan ID»

«Химки» — «Нижний Новгород»: Александров сравнял счет