Главный тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал победу команды над ЦСКА в кубковом матче

22 ноября, 18:24
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победного матча пятого тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России против ЦСКА (0:0, по пен. 5:4).
«Надо сказать спасибо команде и болельщикам, которые в столь морозный вечер пришли нас поддержать. Это было немаловажно. Мы понимали, что ЦСКА одни из лидеров, что будет давление, атака ворот. В первом тайме было много ситуаций, когда мы проигрывали подборы и давали легко играть ЦСКА в центре поля, но потом изменили ситуацию, игра выровнялась. Может даже, она проходила с нашим преимуществом. В конце концов, мы дотянули до серии пенальти, которую выиграли и доставили радость болельщикам», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.
Команда из Екатеринбурга, набрав 11 очков, возглавила группу D, ЦСКА с 10 очками идет вторым.
26 ноября московская команда сыграет с «Сочи», а «Урал» встретится с «Торпедо».
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