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Карпин: «Устал от футбола? А вы не устали вот этой хренью заниматься?»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения в матче группового этапа FONBET Кубка России от «Локомотива» (1:3) поделился эмоциями от игры.

— Как можно исправить ситуацию?

— Играть лучше.

— Чем это объяснить: Арташес Арутюнянц сказал, что это синдром второго сезона.

— Вам все объяснили.

— Можете расшифровать?

— Нет, не могу. Я все понимаю. Вы же понимаете, что спрашиваете. Вы и расскажите.

— Некоторым кажется, когда на вас смотрят на скамейке, что внутренне вы выгорели, есть ли такое?

— Я не знаю, кто что видит.

— Вы устали от футбола?

— Можно устать от футбола? А вы не устали вот этой хренью заниматься?

— Бывает такое, если честно.

— Вот у вас бывает.

— Ну я в профессии два года, а вы в футболе всю жизнь.

— Ну и что, поэтому я в футболе, потому что нравится, — сказал Карпин.

«Ростов» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. В заключительном туре команда Карпина сыграет с «Уралом» за выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. В активе обеих команд по 8 очков.

В РПЛ «Ростов» с 10 очками занимает 12-е место после 10 туров.

Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
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