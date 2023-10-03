Карпин: «Устал от футбола? А вы не устали вот этой хренью заниматься?»

Сегодня, 20:42
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения в матче группового этапа FONBET Кубка России от «Локомотива» (1:3) поделился эмоциями от игры.
— Как можно исправить ситуацию?
— Играть лучше.
— Чем это объяснить: Арташес Арутюнянц сказал, что это синдром второго сезона.
— Вам все объяснили.
— Можете расшифровать?
— Нет, не могу. Я все понимаю. Вы же понимаете, что спрашиваете. Вы и расскажите.
— Некоторым кажется, когда на вас смотрят на скамейке, что внутренне вы выгорели, есть ли такое?
— Я не знаю, кто что видит.
— Вы устали от футбола?
— Можно устать от футбола? А вы не устали вот этой хренью заниматься?
— Бывает такое, если честно.
— Вот у вас бывает.
— Ну я в профессии два года, а вы в футболе всю жизнь.
— Ну и что, поэтому я в футболе, потому что нравится, — сказал Карпин.
«Ростов» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. В заключительном туре команда Карпина сыграет с «Уралом» за выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. В активе обеих команд по 8 очков.
В РПЛ «Ростов» с 10 очками занимает 12-е место после 10 туров.