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Колосков прокомментировал победу «Зенита» над «Волгой»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Зенита» над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Разница в классе огромнейшая, поэтому здесь никаких ожиданий быть не могло. Они, наверное, были у кого-то, но, наверное, никому не могло прийти в голову, что «Зенит» проиграет», — приводит слова Колоскова «Газета.Ru».

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/25/19830379.shtml?updated
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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