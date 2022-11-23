«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Спартаком», забив два гола за 2 минуты

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1.

В начале второго тайма счету открыл защитник «Спартака», экс-игрок самарцев Никита Чернов.

Но в середине тайма хозяева поля перевернули ход встречи. Сначала на 73-й минуте отличился полузащитник Александр Коваленко, а потом на 74-й минуте самарцев вывел вперед 18-летний хавбек Сергей Пиняев.

Отметим, что большую часть матча команды играли в условиях густого тумана.

«Крылья Советов» набрали 9 очков и вышли на второе место в группе. «Спартак» сохраняет первую строчку (12 очков).

В заключительном туре «Спартак» в гостях сыграет против «Зенита», а «Крылья» примут «Факел». Оба матча пройдут 27 ноября.