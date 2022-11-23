«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Спартаком», забив два гола за 2 минуты

23 ноября, 19:57
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1.
В начале второго тайма счету открыл защитник «Спартака», экс-игрок самарцев Никита Чернов.
Но в середине тайма хозяева поля перевернули ход встречи. Сначала на 73-й минуте отличился полузащитник Александр Коваленко, а потом на 74-й минуте самарцев вывел вперед 18-летний хавбек Сергей Пиняев.
Отметим, что большую часть матча команды играли в условиях густого тумана.
«Крылья Советов» набрали 9 очков и вышли на второе место в группе. «Спартак» сохраняет первую строчку (12 очков).
В заключительном туре «Спартак» в гостях сыграет против «Зенита», а «Крылья» примут «Факел». Оба матча пройдут 27 ноября.
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