Угальде оценил газон на «Лукойл Арене»: «Было приятно играть»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в интервью «СЭ» высказался о качестве газона на домашнем стадионе красно-белых.

14 марта «Спартак» переиграл «Оренбург» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Поле очень хорошее. Видно, что оно новое. Было приятно играть на нем», — сказал Угальде «СЭ».

29 февраля комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». 4 марта поле домашнего стадиона «Спартака» было допущено к проведению матчей.