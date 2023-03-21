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Кубок России

Сегодня, 01:11

Ранджелович считает, что ЦСКА выиграет Кубок России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий ЦСКА и «Зенита» Предраг Ранджелович поделился мнением об игре своих бывших команд в 20-м туре РПЛ.

«Хоть ЦСКА забил гол с помощью небольшого рикошета, не могу сказать, что он выиграл нечестно или не заслужил эту победу. На протяжении всего матча «армейцы» играли лучше, нанесли больше ударов по воротам. А по ударам в створ вообще перебили «Зенит» намного. Мое мнение, что ЦСКА наиграл на этот гол и на эту победу.

Уверен, у ЦСКА и «Зенита» в этом сезоне все будет хорошо. Москвичи выиграют в этом году Кубок России, а «Зенит» заберет чемпионство», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Ранджеловича.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005054907_randjelovich_cska_vyiigraet_v_etom_godu_kubok_rossii_a_zenit_zaberet_chempionstvo
Предраг Ранджелович
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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