Шалимов считает, что пара Уткин — Комличенко спасла «Ростов» в матче с «Уралом»

Известный российский тренер Игорь Шалимов оценил итог первого четвертьфинального матча FONBET Кубка России (Путь РПЛ) между «Ростовом» и «Уралом» (1:1).

«В Ростове-на-Дону было очень плохое качество поля — удивительно, но хуже, чем в Москве. В таких условиях вариант игры один «долби вперед — лови момент». Мяч ни у кого не держался, по моментам поагрессивнее были гости. Отмечу пару Уткин — Комличенко, которая и спасла хозяев», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ответная встреча между «Уралом» и «Ростовом» в четвертьфинале FONBET Кубка России состоится 27 февраля в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.