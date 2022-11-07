Источник: Ловрен не сыграет против «Спартака» и «Факела» в Кубке России

Защитник «Зенита» Деян Ловрен не сыграет против «Спартака» и «Факела» в Кубке России, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 14 ноября защитник прибудет в расположение сборной Хорватии для подготовки к чемпионату мира-2022.

«Со стороны «Зенита» по этому вопросу нет никакого давления. Нет никаких дискуссий о том, что Ловрен может опоздать, так что он однозначно присоединится к команде вовремя», — цитирует «РБ Спорт» представителя Федерации футбола Хорватии.

Матч «Зенита» против «Факела» в Кубке России запланирован на 16 ноября, против «Спартака» — на 27-е число.