Карпин готов к «Динамо»?

Прошлая встреча «Ростова» и «Локомотива» в Ростове-на-Дону закончилась практически разгромом — подопечные Галактионова в марте победили 3:1, а все три мяча забил Артем Дзюба. С тех пор южане и москвичи не пересекались — до тех пор, пока не настал третий тур Кубка России.

Новый сезон РПЛ для обоих клубов начался так себе — к шестому туру они смогли набрать всего по две победы в турнире. Ростовчане при этом потерпели три поражения, два из которых были разгромами — сначала от «Крыльев Советов» (1:5), потом от «Сочи» (0:4). У «Локомотива» все было не так плохо по результатам, но по содержанию не лучше — накануне выезда в Ростов команда Галактионова победила впервые за месяц, а до этого дважды чудом спаслась на последних минутах, добывая тяжелые ничьи.

А вот в Кубке России дела у тех и других шли лучше. «Ростов» в рамках турнира победил «Рубин» (1:0) и проиграл «Уралу» (0:1), «Локо» и вовсе шел без поражений — железнодорожники одолели «Рубин» (1:0) и «Урал» (2:1). Учитывая это, а также то, что на выходных у клубов непростые матчи в РПЛ, где обязательно нужно побеждать, основных составов в матче никто не ждал. Их и не было.

Как и в прошлой кубковой игре, Галактионов отправил на ворота Маринато Гильерме. Дзюба остался в Москве, как и Баринов — у капитана перебор желтых карточек. Вильсон Изидор тоже с ними: в «Локомотиве» объяснили, что это страховка на случай, если игрока внезапно захотят купить заграничные клубы — слухи об этом (например, о «Марселе») ходят уже некоторое время. Место Изидора на поле занял Сарвели.

У «Ростова» все оказалось еще более радикально. Не удовлетворенный последними результатами Карпин (до встречи с «Локо» команда не забивала два матча подряд, но пропустила суммарно пять голов) внес изменения в каждую линию. Включая вратарскую — почти вечного Сергея Песьякова в рамке сменил Никита Медведев. Голкипер не играл почти год с тех пор, как в прошлом сентябре повредил связки колена. Также Карпин заменил форварда (Комличенко на Голенкова) и в очередной раз перетряс оборону — на этот раз центральным защитником стал Давид Семенчук, номинально латераль.

Казалось, что матч двух полурезервных составов пройдет как минимум без фаворитов, но это было заблуждение. Уже со старта команды играли активно — на 4-й минуте желтую карточку получил Кузьмичев из «Локомотива», на 9-й Жемалетдинов опасно пробил. Но куда удивительнее была резвость «Ростова»: хозяева поля к 20-й минуте внезапно развили такое давление, что «Локомотив» не выдержал — на 24-й оборона гостей провалилась, и счет в матче открыл Егор Голенков. Форвард сыграл в красивую «стеночку» с Байрамяном и отправил мяч мимо Гильерме.

После этого команды атаковали практически по очереди, но «Ростов» вновь оказался удачливее — после навеса Чернова уже забивший в игре Голенков головой скинул мяч на Ваханию, и тот прошил Гильерме с минимального расстояния. «Локомотив» сумел действительно опасно ответить только под конец тайма, когда Сарвели бил с близкого расстояния головой, но промазал.

После перерыва всех «спорных» игроков, таких как Раков, Сарвели и Митай, главный тренер «Локомотива» заменил. На поле появились Глушенков, Тикнизян и Рыбчинский — и для гостей, которые не смогли даже попасть в створ в первом тайме, началась другая игра. Давили уже они. И в итоге додавили — на 71-й минуте два свежих игрока создали гол. Тикнизян навесил, Глушенков красиво завершил — «Локо» начал возвращаться.

Впрочем, долго это не продлилось. Чуть раньше Карпин выпустил на поле Глебова, Комличенко и Комарова, сразу после пропущенного — Миронова и Терентьева, и состав стал чуть больше походить на основной. Пусть голов в этой встрече больше не было, южане солидно прижали «Локомотив» к воротам — на 88-й минуте желто-синие и вовсе нанесли три опасных удара подряд, и Гильерме пришлось поработать. Но ветеран справился — больше «Локо» не пропустил.

Тем не менее железнодорожники потерпели первое поражение в Кубке России — теперь у них с ростовчанами одинаковое количество очков (6). «Ростов» прервал плохую серию, забил и одновременно с этим сберег игроков под «Динамо». Галактионову же будет о чем подумать — впереди «Балтика», победившая «Зенит» в параллельном матче.