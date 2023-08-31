«Карпин стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен». Интервью Глебова

Капитан «Ростова» Глебов считает, что Карпин стал больше нервничать

Капитан «Ростова» ответил на вопросы «СЭ».

Несмотря на не самое удачное начало сезона в РПЛ, «Ростов» возглавил таблицу группы В FONBET Кубка России после победы над «Локомотивом». Капитан ростовчан Данил Глебов в интервью «СЭ» ответил на вопросы — о старте текущего сезона, реакции Валерия Карпина и ближайших матчах сборной России.

Мы должны были исправиться за два поражения

— Сможет ли эта победа над «Локомотивом» встряхнуть команду?

— Это очень нужная победа. Мы должны были исправиться за два поражения. Нужно было сделать приятно себе и болельщикам, которые пришли на матч.

— 15 тысяч было на стадионе. Для «Ростова» в нынешних условиях это какие цифры?

— Для России это запредельные цифры.

— Объясни момент с желтой карточкой за симуляцию.

— Почувствовал, что защитник подставляет ногу и не успевает ее убрать. Прокидывал мяч дальше. Наверное, маленькое касание было. Зацепился — упал, но я вставал и не просил пенальти, не разводил руками в адрес арбитра. У меня была спокойная реакция.

Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»

Видно, что Карпин неспокоен

— Ты понимаешь, что произошло с «Ростовом» в начале текущего сезона? Можно сказать, что команда буксует.

— Когда перестаем выполнять требования главного тренера, появляются большие проблемы. У нас такой футбол, что нам нельзя ошибаться. Когда появляются зоны в обороне, становится тяжеловато. Два выезда — девять пропущенных голов. Это не дело.

— Изменился ли Валерий Карпин?

— Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен. Проводим игру — более-менее, другую — отвратительно. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности.

— Повторить прошлогодний результат «Ростова» в чемпионате реально?

— Всегда говорил, что на каждую игру надо выходить с мыслью побеждать, показывать свой максимум.

Главное — собраться в национальной команде, чтобы хоть какие-то игры были

— Во время матча «Ростов» — «Локомотив» был опубликован состав сборной России. Будет проведена игра с Катаром. Как тебе соперник?

— Если выбрали, значит, хороший. В наше время вариантов не очень много. Главное — собраться в национальной команде, чтобы хоть какие-то игры были. Наверное, надо отталкиваться больше от себя, а не от соперника. Ребята, которые приезжают в сборную, должны понимать требования главного тренера — что он хочет видеть на поле, за полем. Это самое главное.

— Сборная Катара играла на чемпионате мира.

— Буквально недавно они выступали в большом турнире, а мы давно уже не играли официально. Интересно должно быть.

— Поездка в сборную поможет игрокам «Ростова» перезагрузиться?

— А чего нам приходить в себя? Чемпионат только начался. Результаты не очень хорошие, но мы в нормальном состоянии находимся. Знаем, что нужно поправлять.