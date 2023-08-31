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Сегодня, 10:00

«Карпин стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен». Интервью Глебова

Капитан «Ростова» Глебов считает, что Карпин стал больше нервничать
Артем Бухаев
Корреспондент
«Ростов» — «Локомотив» — 2:1. Данил Глебов с мячом.
Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»
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Капитан «Ростова» ответил на вопросы «СЭ».

Несмотря на не самое удачное начало сезона в РПЛ, «Ростов» возглавил таблицу группы В FONBET Кубка России после победы над «Локомотивом». Капитан ростовчан Данил Глебов в интервью «СЭ» ответил на вопросы — о старте текущего сезона, реакции Валерия Карпина и ближайших матчах сборной России.

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Мы должны были исправиться за два поражения

— Сможет ли эта победа над «Локомотивом» встряхнуть команду?

— Это очень нужная победа. Мы должны были исправиться за два поражения. Нужно было сделать приятно себе и болельщикам, которые пришли на матч.

— 15 тысяч было на стадионе. Для «Ростова» в нынешних условиях это какие цифры?

— Для России это запредельные цифры.

— Объясни момент с желтой карточкой за симуляцию.

— Почувствовал, что защитник подставляет ногу и не успевает ее убрать. Прокидывал мяч дальше. Наверное, маленькое касание было. Зацепился — упал, но я вставал и не просил пенальти, не разводил руками в адрес арбитра. У меня была спокойная реакция.

Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»

Видно, что Карпин неспокоен

— Ты понимаешь, что произошло с «Ростовом» в начале текущего сезона? Можно сказать, что команда буксует.

— Когда перестаем выполнять требования главного тренера, появляются большие проблемы. У нас такой футбол, что нам нельзя ошибаться. Когда появляются зоны в обороне, становится тяжеловато. Два выезда — девять пропущенных голов. Это не дело.

— Изменился ли Валерий Карпин?

— Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен. Проводим игру — более-менее, другую — отвратительно. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности.

— Повторить прошлогодний результат «Ростова» в чемпионате реально?

— Всегда говорил, что на каждую игру надо выходить с мыслью побеждать, показывать свой максимум.

Главное — собраться в национальной команде, чтобы хоть какие-то игры были

— Во время матча «Ростов» — «Локомотив» был опубликован состав сборной России. Будет проведена игра с Катаром. Как тебе соперник?

— Если выбрали, значит, хороший. В наше время вариантов не очень много. Главное — собраться в национальной команде, чтобы хоть какие-то игры были. Наверное, надо отталкиваться больше от себя, а не от соперника. Ребята, которые приезжают в сборную, должны понимать требования главного тренера — что он хочет видеть на поле, за полем. Это самое главное.

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— Сборная Катара играла на чемпионате мира.

— Буквально недавно они выступали в большом турнире, а мы давно уже не играли официально. Интересно должно быть.

— Поездка в сборную поможет игрокам «Ростова» перезагрузиться?

— А чего нам приходить в себя? Чемпионат только начался. Результаты не очень хорошие, но мы в нормальном состоянии находимся. Знаем, что нужно поправлять.

Валерий Карпин
Данил Глебов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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