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Кубок России

Сегодня, 20:00

Акинфеев вернулся и вытащил для ЦСКА серию пенальти. Перед «Зенитом» Федотов получил мега-усиление

ЦСКА в серии пенальти обыграл «Сочи» в матче FONBET Кубка России
Андрей Кузичев
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игровой эпизод матча «Сочи» — ЦСКА.
Фото ФК «Сочи»
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Действующий обладатель FONBET Кубка России выиграл в Сочи.
Кубок России. Группа A
30 авг, 17:15. Фишт (Сочи)
Сочи
0:0
ЦСКА

В групповом этапе FONBET Кубка России есть своя прелесть. В том числе и для тренеров, получающих возможность обкатать молодежь, встроить в состав новичков или попробовать новые игровые сочетания. Да, состояние сочинского поля кошмарное, и это было ожидаемо в августе с учетом особенностей климата. Однако Владимир Федотов — вслед за Оренбургом приехавший на кубковую игру еще в один важный для себя город — не стал зацикливаться на данной теме.

Независимо от газона армейцам нужно было решать свои задачи, поэтому матч в Сочи стал не только неизвестно уже каким по счету шансом для Гайча, а также смотринами для новичков — Давилы и Файзуллаева. В ворота наконец-то вернулся Акинфеев, которому в преддверии матча с «Зенитом» нужно было снова почувствовать игру, и с этим проблем не возникло.

Нобоа в середине первого тайма заставил капитана красно-синих вытаскивать мяч из-под перекладины, а ранее, как виделось, Акинфеев имел шансы спасти команду, если бы дальний удар Мигела Силвейры пришелся в створ, а не в штангу. Как и в игре с «Локомотивом», сочинцы явно лучше соперника знали, как играть на поле «Фишта». Хотя сомневаюсь, что кто-то из «барсов» смог бы подстроиться под непредсказуемый отскок в ситуации, аналогичной той, когда завершающий удар не смог нанести Файзуллаев.

Визуально выглядевший легковесным для силового футбола узбекский полузащитник в нем совсем не терялся. Стыков не избегал, боролся, но при этом все равно пытался принять нестандартное решение. Как показалось, Файзуллаев чувствует игру ЦСКА чуть лучше Давилы. Но и чилиец себя постепенно находит. Ему, например, доверили исполнение угловых, хотя пару раз форвард позволял отнять у себя мяч, и одна из потерь перед его заменой закончилась неприятной для гостей контратакой.

И все же она получилась не такой опасной, как в эпизодах в начале второго тайма. «Барсы» на этом отрезке смотрелись заметно острее, и Акинфееву пришлось спасать после выхода к воротам Медведева. А в другом эпизоде выручил невероятным образом выбивший мяч головой с линии ворот Кисляк. Этот отметивший месяц назад 18-й день рождения полузащитник произвел очень приятное впечатление.

Да, в первом тайме у него после классного отбора не прошла передача на готовившегося к выходу один на один одноклубника. То ли опыта не хватило, которого в избытке у перехватившего мяч Юрганова, то ли поле подвело. Это уже не важно. В отличие от сделанных игроком правильных выводов, и вот уже после перерыва Кисляк пасом через полполя нашел в штрафной Заболотного. На каких-то отрезках юный армеец даже перехватывал у Мендеса роль первой скрипки в центре поля.

Самым же неприятным для ЦСКА моментом стала травма в подкате останавливавшего соперника Лукина. Его пришлось менять на Набабкина, и на последнем отрезке количество игроков из основной обоймы с обеих сторон увеличилось. У гостей вышли Чалов с Обляковым. У сочинцев — которые в полной мере оправдали озвученное Дмитрием Хохловым стремление взять реванш за недавнее поражение в Москве — Игнатьев, Юсупов и Крамарич.

Игровой эпизод матча «Сочи» — ЦСКА.
Фото ФК «Сочи»

Казалось, остроты добавится, но вместо этого количество моментов устремилось к нулю. То ли мешало поле, то ли борьба с ним и соперником отняла у всех слишком много сил. Только в добавленное арбитром время Чалов имел шанс завершить подачу со штрафного, но ударом с лета не смог удивить Гойло.

С этой же фразы — и с теми же действующими лицами — пришлось начать хронологию серии пенальти. Однако Акинфеев ситуацию выровнял. А когда его сочинский коллега повторил номер Игоря из легендарного матча с Испанией, загипнотизировал пробившего в перекладину Юрганова. Тот мог все решить, но икс-фактором снова стал вратарь ЦСКА, отразивший еще и удар Медведева. К игре с «Зенитом» у армейской обороны снова будет стена за спиной.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Акинфеев
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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