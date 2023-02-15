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Сегодня, 00:30

Акинфеев признался, что после ухода из сборной перестал читать спортивные новости

Игорь Рабинер
Обозреватель
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев во второй части интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, что после ухода из сборной России перестал интересоваться спортивными новостями.

— Сейчас стараюсь спортивные новости особо не читать. Думаешь — одну прочитаешь, а по факту начинаешь листать, смотреть... Раз — и незаметно пара часов пролетает. Мне лучше с семьей созвониться. Дома футбол вообще не смотрю — ни наш, ни европейский.

— Почему так?

— Может, какое-то перенасыщение спортом, потому что всю жизнь в этом варишься. Когда тебе уже практически 37, старый совсем, думаешь — на фиг тебе этот футбол? Полежи, поспи спокойно!

— Это с какого-то конкретного момента у вас началось?

— После того, как ушел из сборной. До этого следил почти за всеми новостями.

Игорь Акинфеев. «Семья просто кайфует, когда я делаю стейки «с кровью»!» Вторая часть интервью Игоря Акинфеева

Акинфеев завершил карьеру в сборной России после домашнего ЧМ-2018. Всего у вратаря 111 матчей за национальную команду (48 — на ноль), в которых он пропустил 95 голов.

Игорь Акинфеев
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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