Чинквини: «В Италии совмещение постов невозможно, России нужен другой тренер»

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини рассказал, что думает о совмещении постов главным тренером России и «Ростова» Валерием Карпиным.

«В Италии совмещение постов в клубе и сборной просто невозможно, это даже нельзя представить. Я считаю Валерия Карпина очень качественным тренером, без сомнений, но личное мнение — для сборной России нужно найти другого тренера. Хотя решать, конечно, не мне, а Российскому футбольному союзу», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В марте 2022 года он вернулся на пост главного тренера «Ростова», который также тренировал с декабря 2017-го по май 2021-й. В ноябре прошлого года РФС продлил контракт со специалистом до августа 2024-го.

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». 16-го числа россияне проведут еще один товарищеский матч, который состоится в Анталье на стадионе «Титаник Мардан».