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Сегодня, 13:17

Кузяев — о допуске сборных России до 17 лет: «Не удивлюсь, если УЕФА передумает»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев высказался о допуске российских национальных команд до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА.

— Обрадовался этому решению. Ребята могут получить бесценный опыт — игра на международном турнире. Но не удивлюсь, если [УЕФА] передумает. Такое уже было. Но будет очень обидно, если ребята не смогут принять участие в этом турнире.

— Рассчитываете ли сыграть еще на международных турнирах?

— Стараюсь не загадывать и жить сегодняшним днем. На данный момент у нас соперники Камерун и Кения — это хорошая проверка.

Далер Кузяев
Сборная России по футболу
УЕФА
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