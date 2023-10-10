Кузяев — о допуске сборных России до 17 лет: «Не удивлюсь, если УЕФА передумает»

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев высказался о допуске российских национальных команд до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА.

— Обрадовался этому решению. Ребята могут получить бесценный опыт — игра на международном турнире. Но не удивлюсь, если [УЕФА] передумает. Такое уже было. Но будет очень обидно, если ребята не смогут принять участие в этом турнире.

— Рассчитываете ли сыграть еще на международных турнирах?

— Стараюсь не загадывать и жить сегодняшним днем. На данный момент у нас соперники Камерун и Кения — это хорошая проверка.