Дюков: «Матч со сборной Китая возможен, но пока рано говорить о дате»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о потенциальных соперниках сборной России в 2024 году.

— Возможно ли проведение игры против сборной Китая?

— Мы находимся в контакте с коллегами из китайской федерации футбола. Матч со сборной Китая возможен, но пока рано говорить о дате.

— Была информация о проведении матча со сборной Казахстана. На каком этапе переговоры?

— Мы поддерживаем контакты со многими федерациями. С Казахстаном на данный момент переговоров о матче не ведем.

Сборная России сыграет со сборной Сербии 21 марта, со сборной Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».