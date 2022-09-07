Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

7 сентября, 12:50

Карпин: «Сыграть с командой Медиалиги? Да, почему нет»

Карпин не исключил, что сборная России может сыграть с командой Медиалиги
Владимир Пушкарев
,  
Артем Бухаев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, рассматривала ли национальная команда вариант с проведением матчей против клубов или команд блогеров.

— Рассматривали ли вы вариант сыграть против клубов? Против команд блогеров?

— Мы рассматривали разные варианты. Была идея сыграть выставочный матч против клуба. Я предложил ради шутки сыграть с «Ростовом». С одной скамейки руководил бы двумя командами. Был вариант сделать две сборные — смешать игроков. Была идея сыграть матч «Звезды РПЛ против сборной России». Мы все это проговаривали. Слава богу, нашли соперников. Пока все эти идеи на паузе. Сыграть с командой Медиалиги? Да, почему нет. Интересный проект, поднимает интерес к футболу. Вы их называете командой блогеров, хотя это не так, там все футболисты. Им просто выгоднее играть в Медиалиге.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
6
3
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Черчесов надеется, что сборная России сыграет и в ноябре
Александр Сторожук сообщил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
«Я готов рассматривать, почему нет?» Юран в будущем хотел бы поработать в сборной России
Кержаков: «Для нашей сборной важны любые международные игры»
В Боснии пообещали собрать команду на товарищеский матч против сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Карпин: «Контракт? После ноябрьских матчей будем разговаривать»

Карпин: «Когда нас вернут к официальным матчам? Думаю, ни один человек не знает»