Митрофанов: «Для ФИФА не существует принципиальной разницы, в какой конфедерации будет РФС»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о перспективах возвращения российского футбола к международным соревнованиям.

— Сорокин говорил на конференции РФС, что никакого запрета от ФИФА нет.

— Запрета на переход со стороны ФИФА нет, но запрет на участие в соревнованиях наложен ФИФА. Это два разных вида запрета. Такого, что ФИФА сказала, что запрещает нам менять конфедерацию, нет.

— У нас из двух дверей осталась одна?

— Для какой цели?

— Для того, чтобы участвовать в отборе к чемпионату мира. Вам не кажется, что снятие бана в Азии было бы проще, чем снятие в Европе?

— Напоминаю, что в составе людей, прорабатывающих этот вопрос присутствуют представители ФИФА, поэтому я точно знаю, что не легче. Для ФИФА не существует принципиальной разницы, в какой конфедерации будет РФС. Поэтому не надо спекулировать историями, связанными с тем, что с переходом снять бан было бы проще. Это не так. Поэтому РФС исходит из того, что вопрос должен быть решен комплексно и позитивно для нашего футбола, а не для того, чтобы сделать еще больше ошибок. Алексея Леонидовича можно только поддержать в выражении этого мнения. Ничего страшного в переходе нет, не надо бояться. Но это не означает, что переход в Азию — снятие всех проблем.

В феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.