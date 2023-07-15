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Сегодня, 09:52

Митрофанов: «Доля вероятности существует на все, на срыв товарищеского матча России с Катаром тоже»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможность проведения товарищеской игры между сборными России и Катара.

«Договоры о проведении матча между сборными часто подписываются накануне игры. Есть наше письмо, есть письмо Катара с подтверждением. Как только договор будет подписан, то можно с еще большей уверенностью говорить о проведении матча. При этом надо понимать, что договоры подписываются, а матчи потом не происходят. В наше время нет ничего удивительного. Мы живем в таком мире, что доля вероятности существует на все, на срыв товарищеского матча с Катаром тоже.

Мы исходим из того, что у нас есть обсуждения с президентом и генеральным секретарем футбольного союза этой страны. Есть желание обоих федерация провести данный матч. Мы дальше продолжаем к нему готовиться. Договор — один из элементов подготовки к игре», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о договоренности по проведению товарищеской игры между сборными России и Катара.

Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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