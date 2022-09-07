Карпукас назвал большим авансом попадание в расширенный список сборной России

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание в расширенный список сборной России на осенние учебно-тренировочные сборы.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

«Конечно, приятная новость. Для меня это большой аванс и доверие со стороны тренерского штаба сборной. Благодарен за такой шаг. Понятно, что нужно еще попасть в окончательный список, но если это случится, постараюсь принести максимальную пользу команде. Каждая тренировка — это огромная ответственность и возможность проявить себя», — сказал Карпукас «СЭ».

Встреча с Киргизией состоится 23 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.