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Сегодня, 14:14

Шикунов оценил количество игроков «Спартака» в расширенном составе сборной России

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Экс-спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал включение 10 игроков красно-белых в расширенный состав сборной России.

6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды, в который попал 41 игрок. Среди них — 10 спартаковцев: Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

«В «Спартаке» сейчас собралась очень хорошая российская молодежь. Целая плеяда талантливых ребят, которые уже играют на приличном уровне, а в перспективе могут подняться еще выше. Вот Карпин их и просматривает, благо ситуация сборной это позволяет. Знакомится с новичками, смотрит на них в тренировках и матчах. Только так можно понять, на кого из них стоит рассчитывать в будущем. Когда политическая ситуация успокоится и сборная России вернется на международную арену, у тренеров должна быть полная информация по всем кандидатам», — цитирует Шикунова Betonmobile.ru.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта. Команде предстоит сыграть два товарищеских матча: против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).

Источник: https://betonmobile.ru/shikunov-obyasnil-prisutstvie-v-sostave-sbornoy-rossii-desyati-igrokov-spartaka
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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