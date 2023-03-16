Шикунов оценил количество игроков «Спартака» в расширенном составе сборной России

Экс-спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал включение 10 игроков красно-белых в расширенный состав сборной России.

6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды, в который попал 41 игрок. Среди них — 10 спартаковцев: Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

«В «Спартаке» сейчас собралась очень хорошая российская молодежь. Целая плеяда талантливых ребят, которые уже играют на приличном уровне, а в перспективе могут подняться еще выше. Вот Карпин их и просматривает, благо ситуация сборной это позволяет. Знакомится с новичками, смотрит на них в тренировках и матчах. Только так можно понять, на кого из них стоит рассчитывать в будущем. Когда политическая ситуация успокоится и сборная России вернется на международную арену, у тренеров должна быть полная информация по всем кандидатам», — цитирует Шикунова Betonmobile.ru.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта. Команде предстоит сыграть два товарищеских матча: против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).