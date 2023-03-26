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Сборная России

Сегодня, 11:13

Смородская: «Карпина нельзя увольнять, даже если проиграем Ираку»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем матче сборной России с Ираком.

«Тучи вокруг сборной сгущаются, но никаких кадровых решений принимать не стоит. Карпина нельзя увольнять, даже если проиграем Ираку. Какой в этом смысл? Кто пойдет работать туда, если увольняют за товарищеские матчи, в которых ничего не решается? Черчесова же никто не увольнял перед чемпионатом мира, хотя ситуация с игрой и результатами была тоже очень сложной. Допустим, придет новый тренер. Но от этого у игроков не появится мотивация выкладываться в товарищеских матчах на все сто процентов. Дело не в тренере», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

23 марта национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1). Сегодня, 26 марта, россияне встретятся с Ираком в рамках второго товарищеского матча. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-karpina-nel-zya-uvol-nyat-dazhe-esli-proigraem-iraku/
Валерий Карпин
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
Ольга Смородская
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