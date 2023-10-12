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Сегодня, 16:18

Тарханов считает, что Головин был бы главной фигурой матча Камерун — Россия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Это самый сильный соперник участников чемпионата мира. Правда, там не будет играть нападающий из «Баварии», но все равно там хорошая команда. По итогам встречи, конечно, можно определить наш уровень, куда двигаться и кто может в сборной играть. Насколько сильно скажется отсутствие Головина? Думаю, что Головин был бы главной фигурой. Кто фаворит встречи? Мы принимаем дома 50 на 50. Сложно сказать, кто фаворит. Так как у нас будет больше желания, мы фавориты», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-golovin-byl-by-glavnoi-figuroi-matcha-rossiya-kamerun-293998/
Александр Головин
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Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Александр Тарханов
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