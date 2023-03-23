В Федерации футбола Ирана оценили вероятность ответного матча сборных в России

Вице-президент Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Мохаммад Наби высказался о возможном ответном матче против сборной России.

Сегодня, 23 марта, команды встретились на стадионе «Азади» в Тегеране. Матч завершился со счетом 1:1.

— Фантастический матч как для России, так и для Ирана. У нас схожие культуры, похожий футбол. Прекрасный результат.

— РФС приглашал Иран в Россию. Хотите приехать к нам?

— Мы можем сыграть в одно из свободных окон. Были переговоры с Митрофановым. Возможно, в следующий раз мы проведем еще один матч против сборной России.

— В этом году или в следующем?

— Еще не решено. После переговоров будет известно.

— Хотели бы увидеть Россию в АФК?

— Да! Это было бы положительным исходом. Наша федерация настроена позитивно.

В четверг, 23 марта генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что на ближайшем заседании исполкома организации не будет рассматриваться вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.