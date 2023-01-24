Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым

В понедельник, за сутки до очередного исполкома УЕФА в Ньоне состоялась встреча представителей Европейского футбольного союза и РФС, посвященная проработке вопроса о возвращении российских сборных и клубов в континентальные турниры. Ее итоги можно охарактеризовать как пат.

Нашу сторону представляли генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и вице-президент союза, глава РПЛ Александр Алаев. По данным «СЭ», общение в целом прошло в позитивном ключе. В частности, в очередной раз получены заверения в том, что Россия остается членом европейской футбольной семьи. Что отстранение — вынужденная мера, на которую УЕФА пошел чуть ли не против своей воли. Что никто не хочет гибели футбола РФ, а, напротив, желает ему развития. Что все направленные на это программы УЕФА — тренерские, детско-юношеские, женские и так далее — не только не будут свернуты, но и сохранят финансирование в прежнем объеме.

Звучит как песня. Тогда в чем же дело? Раз между руководством УЕФА и РФС наблюдается полное согласие, возвращайте нас в турниры — и дело с концом. Но здесь, как обычно, сразу вспоминаем, что лозунг «Спорт вне политики» давным-давно остается исключительно на бумаге.

Чиновники из Ньона не скрывают, что по поводу взаимоотношений с Россией испытывают огромное давление со стороны государств ЕС, и особенно британских федераций. Откровенно русофобская позиция ФА и островных СМИ — не новость, достаточно вспомнить истерию, устроенную местными таблоидами в преддверии ЧМ-2018. Но если тогда ФИФА игнорировала все выпады, то сейчас УЕФА в другом положении. По объективным причинам, причем далеко не только общеполитическим.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Помните, чья реакция стала самой жесткой и бескомпромиссной на попытку создания Суперлиги весной 2021 года? Этот шаг 12 грандов (в проект согласились войти «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «МС», «МЮ», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус») осудили все европейские топ-лиги. Но именно АПЛ, чьих представителей в новой структуре оказалась ровно половина — шесть, — заняла наиболее жесткую позицию в поддержку УЕФА и традиционных еврокубков. Более того, публично гневно осудил намерения английских футбольных монстров тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. А под влиянием его слов манифестации у домашних стадионов команд из шестерки устроили и простые болельщики. Например, в Испании или Италии подобного и в помине не было.

Взять и просто забыть такую мощную поддержку в Ньоне не могут — даже ради огромной России. И происходило все недавно, и о попытках возродить Суперлигу, отодвинув УЕФА, новости постоянно появляются, и с финансовой точки зрения английский рынок для Европейского футбольного союза важен. А ведь именно с Туманного Альбиона, еще раз подчеркну, идет самая резкая критика в адрес нашей страны. Непростая вилка.

Есть еще один фактор: 5 апреля состоятся очередные выборы президента УЕФА. Кандидат один — действующий руководитель Александер Чеферин. Сейчас в победе словенца нет никаких сомнений, его позиции крепки. Но представьте, что начнется во всем Старом Свете, если Чеферин даже не вернет Россию в соревнования, а хотя бы просто публично выскажется в ее поддержку? При современном уровне русофобии в Европе есть риски лишиться кресла. Александера это вряд ли устраивает.

Александер Чеферин. Фото Global Look Press

Вот и получается пат. С одной стороны, рвать с Россией в Ньоне действительно не хотят, иначе давно на это пошли бы. С другой, реальных шагов по реинтеграции тоже предпринимать не станут. Более того, в среду исполком УЕФА официально перенесет матч за Суперкубок Европы-2023 из Казани в другой город. Судя по всему, такое положение вещей сохранится до того момента, как не стабилизируется международная обстановка и не спадет политическое напряжение.

По нашим данным, Митрофанову и Алаеву обещано продолжение диалога в ходе двух-трех ближайших недель, причем с привлечением представителей ФИФА и МОК. Звучит вроде бы оптимистично, но пока даже не ясен персональный состав совместной рабочей группы по разработке «дорожной карты». Можно ведь сколько угодно собираться, обмениваться мнениями, устраивать дискуссии — без практических шагов все это не даст никакого эффекта. Кроме одного: если РФС твердо решил остаться в Европе, то его люди должны постоянно обозначать свое присутствие — ездить на форумы УЕФА, участвовать в работе органов. Словом, всем видом показывать: мы здесь, мы рядом. Нельзя, чтобы о нас забыли.

И в таком случае, когда настанет время реальных решений и шагов, они дадутся господам из Ньона легче.