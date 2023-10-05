«УЕФА не хочет отпускать нас в Азию». Интервью Игоря Левитина

Помощник президента РФ и первый вице-президент ОКР ответил на вопросы «СЭ».

5 октября в Олимпийском комитете России состоялось заседание исполкома, на котором были рассмотрены вопросы выплат спортсменам и принятия новых членов в состав организации. После завершения обсуждений помощник Президента РФ и первый вице-президент ОКР Игорь Левитин ответил на вопросы «СЭ» о допуске юношеских сборных, условиях нейтральности российских спортсменов и переходе в Азиатскую конфедерацию.

Слова Чеферина — прямое вмешательство политики в спорт

— Юношеские сборные России до 17 лет были допущены до участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА.

— Это хорошо и говорит о том, что международные организации поступили разумно. Ребята до 17 лет могут играть со своими сверстниками в футбол. Тем более это командные соревнования.

— Стало ли для вас удивительным это решение по допуску россиян?

— Они [ФИФА и УЕФА] же понимают уровень развития футбола в нашей стране. И уход нашего футбола в Азию, видимо, считают нецелесообразным. Лучше оставить нас в европейской футбольной семье. Они не хотели, чтобы мы уходили в Азию.

Фото РФС

— Считается, что уровень Азиатской футбольной конфедерации немного ниже.

— Мы это понимаем. Но если мы не можем выступать в УЕФА, что делать? Поэтому УЕФА нас не хочет отпускать. Это говорит о том, что они видят уровень нашей федерации.

— Но ФИФА оставила в силе отстранение главной сборной России до окончания СВО.

— Это рекомендации Международного олимпийского комитета.

— Президент УЕФА заявлял, что до окончания СВО сборные России и наши клубы не будут допущены. До этого не говорили про политику и упоминали, скорее, про безопасность спортсменов.

— Сейчас говорят. Это прямое вмешательство политики в спорт.

— Министерство спорта Украины призвало страны бойкотировать игры против сборной России по футболу до 17 лет.

— Мы принимаем решение ФИФА и УЕФА о допуске. Все остальное — не наш вопрос.

Фото Global Look Press

Если спортсмен хочет ехать в нейтральном статусе, мы препятствовать не будем

— Как вы восприняли решение о том, что российские спортсмены не смогут выступить в Азиатских играх?

— Я считаю, это связано с МОК и выборами в Азиатской олимпийской ассоциации. Это конфликт азиатов и МОК. А мы здесь попали под их конфликт.

— В спортивном сообществе большая дискуссия — стоит ли ехать российским спортсменам на Олимпиаду на условиях нейтральности.

— Президент об этом сказал, это выбор каждого спортсмена. Если спортсмен решает, что он едет в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем.

— Должен ли ОКР в таком случае как-то помогать спортсменам? Например, финансово?

— Он не имеет такого права. Потому что спортсмен не может представлять ОКР. Если спортсмен пройдет отбор, то в каждом отдельном случае федерация будет обращаться в Министерство спорта и ОКР — решать судьбу каждого отдельного спортсмена.

— Паралимпийский комитет России был допущен до участия в Играх, но на условиях нейтральности. ПКР назвал это «несправедливой дискриминацией». Как вы отреагировали?

— Несправедливая дискриминация. Но тем не менее если спортсмены пройдут отбор — надо ехать на Игры. Если спортсмен этого захочет, мы препятствовать не будем.

— А если будут просить спортсменов подписывать различные декларации?