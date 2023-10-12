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12 октября, 23:00

«Нервов было больше, чем кайфа». Карпин — после победы над Камеруном

Карпин подвел итоги матча Россия — Камерун
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Пресс-конференция главных тренеров сборных Камеруна и России.

Хотим вернуться в Москву, чтобы победить

— Как вам уровень сборной России? — первый вопрос главному тренеру национальной команды Камеруна.

— Это была прекрасная игра двух команд, своими футболистами я доволен, — начал Ригобер Сонг. — Сборная России — очень сыгранная команда. Игроки прекрасно знают друг друга, многие действия доведены до автоматизма. Это очень важное качество для национальной сборной. Хочу отметить, что мы играли против очень мобильной, технически подкованной и при этом молодой команды.

Были моменты, когда мы могли забить, но не получилось. Это хороший этап для подготовки к будущим матчам.

— Оцените шансы хавбека «Динамо» Нгамале на попадание на Кубок Африки.

— Считаю, что он достоин войти в число 24 игроков, которых мы вызовем. Нгамале обладает всеми необходимыми качествами. Для нас важно, чтобы он был с нами.

— Вам понравилось играть в Москве?

— Мы очень гордимся нашими болельщиками, крайне важно, что они нас поддержали. Нас очень горячо и дружелюбно встретили. Хочу вернуться сюда за победой, а то приезжаем в Россию и проигрываем каждый раз.

— Вы один из самых стильных тренеров ЧМ-2022. А что скажете о Валерии Карпине?

— Конечно, у него есть чувство стиля! Я одобряю, он у него особенный. Это важно, ведь когда выходите на матч, вы представляете национальную команду.

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Слава богу, выиграли

— Сегодня вы кайфанули от матча?

— Было больше нервов, чем кайфа, — продолжил пресс-конференцию Валерий Карпин. — Многое получалось, очень многое не получалось. Но приятно играть дома практически при полном стадионе. Спасибо организаторам и болельщикам. Антураж предполагал, что этот матч будет менее товарищеским, чем остальные.

— Вынос Камеруна состоялся?

— Состоялся матч, который, слава богу, выиграли.

— Молодежная сборная сейчас играет в Бразилии. У вас есть такое желание?

— Желание точно есть. По поводу возможностей — вопрос не ко мне. Пока только об этом мечтаем.

Товарищеский матч Россия&nbsp;&mdash; Камерун&nbsp;&mdash; 1:0. Сборная России наконец-то сыграла на полную катушку! Атмосфера, гол Чалова, итог матча с Камеруном — это было круто

— Это максимум, на что способна сборная?

— Думаю, что были неплохие моменты. Опять же — нервов сегодня было больше, мы можем играть лучше, если исключим необъяснимые и необоснованные потери.

— Почему сегодня не играл Джикия?

— Потому что играл другой футболист (Солдатенков. — Прим. «СЭ»).

— Почему?

— Потому что я так решил.

— Почему вы так решили?

— Потому что я так захотел.

— Есть ли понимание насчет будущих соперников, помимо сборной Кении?

— У меня — пока нет. РФС объявит, когда все будет известно.

— Сильно ли изменится состав сборной России на матч с Кенией?

— Сильно.

— Почему Миранчуков решили выпустить вместе?

— Сами они не просили. Нам хотелось, чтобы они вместе сыграли. У братьев-близнецов присутствует связь. С Кенией они могут выйти с первых минут, если ничего не случится.

— Илья Помазун снова остался в запасе. Есть ли шанс, что он дебютирует с Кенией?

— Шанс всегда есть. Представится или нет — другой вопрос.

— Слышали ли о сегодняшней новости о временном отстранении ОКР? Что скажете?

— Не слышал. Не читал. Не видел. Комментировать мне сложно. А до этого что, допуск был? Произошло что-то новое?

— Тренер сборной Камеруна положительно оценил ваш стиль. А как вы оцените его?

— Очень прикольный дяденька! В кепке, модный. Про мой стиль что говорить? Мне костюм выдали, я его и ношу.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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