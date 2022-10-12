Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном переходе Мбаппе в «Реал» в январе

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб в январе.
«Придет ли Мбаппе в «Реал» в январе? У вас есть право задать этот вопрос, но я не буду отвечать. Я не обязан отвечать», — сказал в интервью Canal+ Анчелотти.
Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Утверждается, что парижский клуб готов расстаться с 23-летним французом только в случае, если получит предложение в размере 400 миллионов евро.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В мае нынешнего года он продлил контракт с клубом до конца июня 2025 года. В сезоне-2022/23 нападающий забил 12 голов в 13 матчах за парижан.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мбаппе в 400 миллионов евро.
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