Два центральных защитника могут покинуть «Краснодар»

Руководство «Краснодара» планирует расстаться с двумя центральными защитниками в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, это будут Сергей Бородин и Вячеслав Литвинов. На данный момент агенты футболистов подыскивают различные варианты для продолжения карьеры своих клиентов. Приоритет — команды из РПЛ.

На замену игрокам краснодарский клуб планирует приобрести защитника из Латинской Америки.

В текущем сезоне 23-летний Бородин провел за «Краснодар» 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его одноклубник 21-летний Литвинов сыграл в 19 матчах за «быков» и забил два гола.