Вендел может покинуть «Зенит», «МЮ» хочет купить обидчика Месси, Ройс может стать одноклубником Роналду

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Дзаньоло может уйти из «Ромы»

По информации La Gazzetta dello Sport, полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло находится в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов. Оформить трансфер 23-летнего игрока хотят «Боруссия», «Атлетико» и «Милан». Если Николо не договорится с «волками» о новом контракте, то может сменить клубную прописку по завершении сезона. В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Рому». Нынешний контракт 23-летнего итальянца действует до конца июня 2024 года.

Николо Дзаньоло. Фото Global Look Press

Яковлев стал игроком «Нижнего Новгорода»

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев на правах аренды будет выступать за «Нижний Новгород». Нижегородский клуб договорился с ЦСКА по аренде игрока молодежной сборной России с правом выкупа. Яковлев с 6 лет был в системе армейцев, за главную команду ЦСКА провел 34 матча. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

Шкриньяр и Вегорст попали в сферу интересов «МЮ»

По информации Media Foot, защитник «Интера» Милан Шкриньяр попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». С 1 января 27-летний словак имеет возможность подписать предварительный контракт с любым клубом не из Италии. «Интер» готов платить Шкриньяру по новому контракту 6 миллионов евро в год, не считая бонусов. Клуб не намерен больше увеличивать предложение и ждет ответа от игрока. Transfermarkt оценивает словака в 60 миллионов евро.

Параллельно «МЮ» работает над арендой голландского форварда Ваута Вегорста, у которого были контры с Лионелем Месси на чемпионате мира. Как пишет, Foot Mercato «Юнайтед» хочет оформить платную аренду. Проблема в том, что Вегорст уже находится в аренде в «Бешикташе» и принадлежит «Бернли».

Милан Шкриньяр. Фото Global Look Press

Вендел может уйти из «Зенита»

По информации Metaratings, полузащитник «Зенита» Вендел рассматривает вариант с отъездом из России. Сообщается, что к бразильцу есть интерес от ряда команд, а сам он уже обсудил свое будущее с руководством питерского клуба. Расторжение контракта не рассматривается, «Зенит» рассчитывает исключительно на продажу игрока.

Гбамбле может перейти в «Ахмат»

По информации «РБ Спорт», «Ахмат» ведет переговоры по переходу вингера «Целе» Нене Джуниора Гбамбле. Как сообщает источник, сам футболист готов перейти в российский клуб. Его контракт со словенской командой рассчитан до конца этого сезона. Таким образом, сделка может быть закрыта в ближайшее время. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

«Аль-Наср» ведет Ройса

По информации Daily Mail, «Аль-Наср» надеется пополнить состав полузащитником «Боруссии» из Дортмунда Марко Ройсом. У 33-летнего немца, последние 11 лет отыгравшего в Дортмунде, летом истекает срок действия контракта со «шмелями». В сезоне-2022/23 он провел 12 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.