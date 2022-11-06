Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате

Российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате.

«Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому «Адана» погасит все долги перед Дзюбой в январе-феврале 2023 года», — приводит слова источника Sport24.

Он также отметил, что 34-летний россиянин до сих пор не получил зарплату за сентябрь и октябрь.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний россиянин покинул турецкую команду.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. На его счету 1 гол в 5 матчах за команду. В последний раз форвард появлялся на поле 7 октября в игре против «Газишехира» (1:1) и провел на поле 6 минут. В двух последних матчах «Аданы Демирспор» Дзюбы не было даже в заявке команды.