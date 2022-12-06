Агент Барбоза объяснил, чем Месси отличается от Роналду

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси.

— Сравнение Роналду с Месси? Лео в каждом матче решает, делает разницу, играет на команду. Он не создает проблем внутри коллектива. Месси же уже сказал, что уйдет из сборной, так как надо дать дорогу молодым. А Криштиану намерен выступать за национальную команду до 40 лет... Вот и вся разница. Роналду думает о своих собственных целях, новых рекордах — о том же достижении Эйсебио, о котором я вам сказал выше, и так далее.

Но, к сожалению, его личные амбиции сейчас уже не совпадают с интересами сборной. Он, вне всякого сомнения, великий игрок! Однако не умеет вести себя как-то по-другому, не может полностью посвятить себя команде.

Против Швейцарии Роналду, конечно, выйдет на поле с первых минут в центре нападения. Иначе бы возникли проблемы... Тут, как говорится, есть только два варианта: либо вызывать его в сборную и каждый раз включать в стартовый состав, либо вообще не приглашать.

Месси вместе со сборной Аргентины вышел в 1/4 финала ЧМ-2022, аргентинцам предстоит сыграть против Нидерландов в четвертьфинале.

Сборная Португалии сегодня, 6 декабря, встретится со Швейцарией в 1/8 финала турнира.