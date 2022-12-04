Австралиец Гаранг Куол стал самым молодым участником матча плей-офф ЧМ после Пеле в 1958 году

Нападающий сборной Австралии Гаранг Коул принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины.

Куол (18 лет и 79 дней) стал самым молодым участником матча плей-офф ЧМ после Пеле в 1958 году (17 лет и 249 дней).

Отметим, что в самой концовке встречи форвард имел шанс сравнять счет, но не смог переиграть вратаря аргентинцев.

«Соккеруз» повторили свое лучшее достижение на чемпионатах мира. В Германии в 2006 году австралийцы тоже остановились на стадии 1/8 финала, где под руководством хорошо знакомого нам Гуса Хиддинка уступили будущим чемпионам — сборной Италии.