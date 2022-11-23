Бельгия — Канада: Куртуа отбил пенальти от Дэвиса в начале матча

Нападающий сборной Канады Альфонсо Дэвис не смог реализовать пенальти в матче группового этапа ЧМ-2022 против Бельгии.

Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа справился с ударом соперника.

Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой в своей штрафной площади полузащитником бельгийцев Янником Феррейра-Карраско.

Пенальти был назначен после подсказки ВАР.