ЧМ-2022, 1/4 финала: результаты игрового дня 10 декабря

10 декабря пройдут еще два четвертьфинала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Ознакомиться с сеткой плей-офф ЧМ-2022 можно здесь. Матчи полуфинала мирового первенства пройдут 13 и 14 декабря.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке