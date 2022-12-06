Де Йонг заявил, что не знает, как остановить нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг рассказал, что не знает, как остановить нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

«Я знаю Месси, но не знаю, как его остановить. Он на протяжении 15 лет улучшал свою игру, и нет ни одного способа остановить его. Возможно, нам нужно это сделать всей командой. Мы не переписывались друг с другом. Я и не собираюсь этого делать. Мы увидимся в пятницу», — заявил де Йонг.

25-летний нидерландец и Месси вместе выступали за «Барселону», пока аргентинец в 2021 году не перешел в «ПСЖ».

Матч между сборными Нидерландов и Аргентины в рамках 1/4 финала мирового первенства пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.