Глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О выступил с заявлением относительно инцидента, который закончился дракой с болельщиком

Глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О выступил с заявлением относительно инцидента, в результате которого он ударил болельщика.

«5 декабря после завершения матча Бразилия — Корея у меня случился конфликт с мужчиной, который, вероятно, был болельщиком сборной Алжира. Я хочу принести извинения за то, что не совладал с эмоциями и отреагировал так, как не должен был. Прошу прощения за произошедший инцидент.

Но я настаиваю на том, что нельзя мириться с провокациями и оскорблениями. После матча между Камеруном и Алжиром, который прошел 29 марта, я стал объектом постоянных нападок и беспочвенных обвинений. С аналогичным отношением столкнулись некоторые камерунские болельщики.

Хочу напомнить, что сборная Алжира потерпела крайне обидное, но совершенно справедливое поражение. И все протесты Федерации футбола Алжира были отклонены. Так что я призываю официальных лиц из Алжира взять на себе ответственность и прекратить развитие этого конфликта», — говорится в заявлении Это'О.

В финальном матче африканского отбора на ЧМ-2022 сборная Камеруна в дополнительное время обыграла Алжир благодаря голу на выезде (2:2 по сумме двух матчей).

Сборная Камеруна в последнем матче на ЧМ-2022 обыграла Бразилию (1:0), но не смогла выйти из группы. Команда заняла третье место (4 очка), опередив Сербию (1 очко).