Запашный — о поступке пресс-атташе Бразилии: «Его воспитание оставляет желать лучшего»

Известный российский дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отреагировал на эпизод во время пресс-конференции сборной Бразилии, когда пресс-атташе команды схватил кота и сбросил его со стола.

«Отношение к животным в современном мире сильно изменилось за последние несколько лет. Если вспомним знаменитый фильм «Бриллиантовая рука», Миронов откинул кошку ногой, и это более грубый поступок, нежели действия пресс-атташе сборной Бразилии. Современный человек должен понимать: подобное поведение с животными общество сегодня не примет. Он мог бы сделать гораздо мягче и человечней, но поступил так, как посчитал нужным. Такое поведение не красит, но и нагнетать бы не стал. Кошка жива, здорова, а воспитание этого человека явно оставляет желать лучшего!» — приводит слова Запашного Sport24.

9 декабря Бразилия сыграет против сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.