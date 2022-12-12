Геннадий Орлов: «У Паредеса отрицательное эго. Про таких у нас в народе говорят — «отмороженный»

Комментатор Геннадий Орлов назвал полузащитника национальной команды Аргентины Леандро Паредеса отмороженным.

«У Паредеса отрицательное эго. На футбольном поле он ведет себя, как бандит. В «Зените» у него было 11 желтых карточек. Он из-за них пропустил два или три матча. Паредес не умеет отбирать мяч, просто не умеет. А если это делает, то делает грубо, агрессивно, с нарушением правил. Ему никогда не жалко чужих ног или головы. Про таких у нас в народе говорят — «отмороженный».

В матче против Нидерландов его должны были удалять. Когда Паредес играет, чаще всего сборная Аргентины проигрывает. Не случайно его не ставят или меняют. У него есть хорошие качества для атакующего игрока, но не для оборонительного», — приводит Sport24 слова Орлова.

13.12.2022 | Аргентина - Хорватия

28-летний полузащитник спровоцировал массовую стычку в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2022 против сборной Нидерландов (2:2, по пен. 4:3). Он со всей силы выбил мяч на скамейку запасных соперника.